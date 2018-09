Ungheria |  M5S contro Orban | ' non è amico Italia | ma Ue ipocrita'

agi

: RT @TELADOIOLANIUS: #Orban #Ungheria La #UE a #Strasburgo voterà se sottoporre a sanzioni l'Ungheria che difende confini e non vuole #migra… - simply_Umberto : RT @TELADOIOLANIUS: #Orban #Ungheria La #UE a #Strasburgo voterà se sottoporre a sanzioni l'Ungheria che difende confini e non vuole #migra… - TELADOIOLANIUS : #Orban #Ungheria La #UE a #Strasburgo voterà se sottoporre a sanzioni l'Ungheria che difende confini e non vuole… - alessand_mella : Circa le sanzioni all'#Ungheria votate a #Strasburgo, il #m5s ha votato a favore e la #lega contro. Il tema di fond… -

(Di martedì 11 settembre 2018) La delegazione del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento ha annunciato che voterà a favore dell'attivazione dell'articolo 7 del trattato contro l'di Viktor Orban per violazione dei valori fondamentali dell'Ue. "Orban, alleato di Merkel, Berlusconi e Junker, non è certamente undell'. Lo dimostra tutte le volte che dice no ai ricollocamenti. Orban non ha nessuna intenzione di collaborare con il Governono e non intende far la sua parte sul tema dell'immigrazione", si legge in una nota del M5S. "Una cosa deve essere chiara: il Movimento 5 Stelle pensa all'interesse dell'e interesse dell'significa 'sì'' ai ricollocamenti". Inoltre, "La relazione della europarlamentare olandese Sargentini denuncia alcuni dati di fatto che non ...