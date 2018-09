Under 21 | l' Italia supera l' Albania 3-1

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Under 17 - Italia-Germania 2-2 : gli azzurri vincono il Trofeo 4 Nazioni : Pareggio all'ultimo respiro contro la Germania e trionfo al 4 Nazioni per l'Italia Under 17 del Commissario tecnico Nunziata. Gli azzurrini portano a casa il Trofeo, in attesa del ben più importante ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio : L’Italia Under21 di Calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini. Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi ...

Under 17 : Italia-Germania 2-2 - trionfo al 4 Nazioni : Italia-Germania è sempre Italia-Germania, qualsiasi categoria sia in campo. Se poi la partita viene disputata a poco più di un mese dalla prima fase di qualificazione agli Europei, ecco che la partita ...

L'Italia Under 17 trionfa al Torneo '4 Nazioni'. Gol decisivo dello juventino Mirco Lipari : TORINO - La Nazionale Under 17 pareggia, 2-2, l'ultimo match contro i padroni di casa della Germania e si aggiudica il Torneo '4 Nazioni' . Una partita ricca di colpi di scena, che gli Azzurrini sono ...

Crotone - il 16 ottobre allo Stadio Ezio Scida “Italia – Portogallo” Under 20 : Lo Stadio Ezio Scida è idoneo per qualsiasi competizione calcistica, anche per le partite della Nazionale. La conferma che lo

