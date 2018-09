Under 21 | Di Biagio | ' Vittoria che fa morale | ma bisogna giocare meglio'

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio : L’Italia Under21 di Calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini. Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi ...

Under 21 - Italia-Albania 3-1 : Dimarco - Murgia e Parigini in gol per Di Biagio : Italia-Albania 3-1 27' Dimarco, I,, 90' Vrioni, A,, 90+3' Murgia, I,, 90+4' Parigini, I, Italia, 4-3-3,: Audero; Depaoli, 56' Calabria,, Mancini, 67' Romagna,, Luperto, 77' Marchizza,, Dimarco; ...

Under21 - Di Biagio : "Sacchi? Non devo rispondere. Con l'Albania gara diversa" : ... dove domani alle 18.30 affronteranno l'Albania, sempre in amichevole: "Mi aspetto una partita diversa rispetto all'ultima - ammette ancora Di Biagio ai microfoni di Rai Sport -. Una partita in cui, ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio : “Mi aspettavo delle risposte diverse” : L’Italia under 21 di Calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo ...

Under 21 - Di Biagio : “La convocazione di Mandragora non è una punizione - i giovani italiani giocano poco” : Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, sta facendo discutere parecchio per la squalifica comminatagli dopo la partita contro la Sampdoria per aver pronunciato espressioni blasfeme. A pronunciarsi sulla vicenda è stato anche il Ct dell’Under 21 Di Biagio, che lo ha convocato per i prossimi impegni amichevoli contro Slovacchia e Albania: “La convocazione di Mandragora in Under 21 non é una punizione. Il ragazzo ...

Italia Under 21 : Di Biagio convoca 28 giocatori : Sono 28 i convocati del ct dell’Under 21 Luigi Di Biagio per le amichevoli con Slovacchia e Albania di giovedì 6 settembre a Dunajska Streda e martedì 11 settembre a Cagliari. L’elenco dei convocati: portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet (Udinese); difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco ...

Italia Under 21 : i convocati di Luigi Di Biagio per i test con Slovacchia e Albania : Il c.t. Italiano Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la doppia sfida amichevole contro Slovacchia e Albania. Sono stati comunicati i 28 Azzurrini convocati dalla Nazionale Italiana Under 21 per le partite amichevoli del 6 e 11 Settembre contro Slovacchia alla MOL Arena di Dunajska Streda e Albania, cinque giorni dopo alla Sardegna Arena di Cagliari in preparazione dei prossimi Campionati europei che l’Italia ospiterà ...