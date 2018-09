Una scuola con docenti giovani L’obiettivo del Ministro Bussetti

Grosseto - suora picchia e minaccia i bimbi di Una scuola materna : “Ti ammazzo” : La religiosa, educatrice presso una scuola materna di Grosseto, era arrivata a minacciare e in qualche caso mettere le mani addosso ai bambini.Continua a leggere

Scuola : sindaco Vicenza a studenti - inizia Una splendida avventura : Vicenza, (AdnKronos) - “inizia un nuovo anno scolastico e, per alcuni di voi, inizia la splendida avventura della Scuola. Qui troverete una seconda famiglia: nuovi e vecchi amici, maestri ed educatori. Qui trascorrete una quotidianità fatta di tanti momenti eccezionali. Qui verrete per studiare, per

Scuola privata - pubblicità choc : «I nostri alunni diventeranno così ricchi da comprare Una Jaguar ai papà» : Tagli alla Scuola, il governo inglese allerta gli insegnanti: 'Niente politica in classe' La frase è inserita in una pubblicità in cui si ipotizzava uno studente medio della Scuola che avrebbe ...

Ritorno tra i banchi di scuola : ecco come ripartire con il piede giusto grazie a Una corretta idratazione : Dalle vacanze ai banchi di scuola, dal mare all’inizio di un nuovo anno, pieno di impegni, aspettative e desideri da realizzare. Il suono della campanella da tempo segna un momento allo stesso tempo atteso e temuto, il Ritorno tra i banchi per i giovani studenti, che ogni anno ritrovano compagni e amici, ma anche la routine che li accompagnerà fino alle prossime vacanze. Ritrovare le proprie abitudini non è mai semplice e c’è bisogno di un po’ ...

SCUOLA/ Bonus merito - la brutta fine di Una buona idea : Il Bonus merito, una delle punte di diamante della legge 107, doveva premiare i docenti più bravi. I sindacati, con la complicità di un ministro, sono riusciti a rovinarlo. ROBERTO VICINI(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Autonomia, concessione, buoni per tutti: l'unica via per salvare il sistema, di M. LeporeSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti

Scuola - dal 1995 l’Italia ha perso 3 - 5 milioni di studenti : “Una catastrofe culturale” : Il rapporto di TuttoScuola rivela che dal 1995 ad oggi la Scuola italiana ha perso tre milioni e mezzo di studenti per strada. In pratica, uno studente ogni quattro non arriva al diploma. Ma non è tutto: il costo di questo immenso fallimento generazionale grava sulle finanze pubbliche e sfiora i 56 miliardi di euro.Continua a leggere

Cattaneo : "Una scuola senza esami di Stato e con più autonomia" : In una lunga intervista rilasciata al portale linkiesta.it, Nadia Cattaneo, preside di quella che è considerata la migliore scuola d’Italia, ovvero l’Istituto tecnico economico ‘Enrico Tosi’ di Busto Arsizio (Varese), si è soffermata soprattutto sulle problematiche del sistema scolastico italiano. Cattaneo: “Esame di Stato andrebbe tolto” La Cattaneo ritiene che la grana principale della scuola sia la mancanza di autonomia. Secondo la preside, ...

Amazon : Una marea di sconti per il “Ritorno a Scuola”! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

Una quindicenne fa lo sciopero 'dalla scuola' e il motivo è importante - FOTO - : A chi l'ha criticata per il fatto di saltare la scuola la ragazzina ha risposto che è inutile studiare se poi la politica ignora il parere della scienza. In Svezia, quest'anno sono state registrate ...

INVALSI E ALTERNANZA : MATURITÀ CAMBIA/ Ultime notizie - M5s : “Test Una delle tante follie della Buona Scuola” : MATURITÀ senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:10:00 GMT)

San Benedetto - di fronte alle scuola compare Una scritta antisemita : SAN Benedetto DEL TRONTO 'Ebrei a fuoco'. Una scritta antisemita in bella mostra di fronte alle scuole Miscia e Manzoni. Accade nel quartiere di San Filippo Neri in quella che rappresenta, a tutti gli ...