Una paga minima per tutti | dopo il reddito arriva il salario di cittadinanza

"Noi - medici schiavi negli ospedaliCi pagano meno di Una badante" : Esiste un "caporalato” anche in medicina, che si realizza pagando meno di 10 euro lordi l'ora, un turno di guardia in una qualsiasi branca chirurgica, sfruttando il lavoro del medico all’inverosimile, considerato che 20 minuti di mano d’opera di un elettricista per montarmi un lampadario, mi sono costati 60 euro e 15 minuti di revisione auto di un meccanico mi sono costati 75 euro ed una badante, a notte, costa ...

Antinelli : 'Insigne in panchina - paga Una timidezza di fondo in Nazionale' : Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. 'Insigne dovrebbe partire dalla panchina, credo che giochi con un 4-4-2 con Immobile e Zaza e con Chiesa e Bonaventura sugli esterni. Ieri avevamo ...

Volete passare a Vodafone con Una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più : Dall'arrivo di Iliad, avvenuto circa tre mesi fa, gli operatori stanno giocando al rilancio proponendo offerte sempre più ricche di contenuti a costi che spesso variano di 1 euro o poco più al fine di attrarre nuovi clienti e così guadagnare con i costi d'attivazione. L'articolo Volete passare a Vodafone con una Special Minuti? Da oggi dovrete pagare di più proviene da TuttoAndroid.

La Regione Sicilia continua a pagare i debiti di Una società che non esiste più : La società non esiste più, ma la Regione continua a pagare i debiti. Il dato emerge dall'analisi dei debiti fuori bilancio dell'amministrazione regionale che registra ancora una spesa di 1,7 milioni ...

Una pace fiscale che sa di condono. Lega : si paga il 10% fino a 5 milioni : La Lega spinge per una «pace fiscale» che praticamente assomiglia a un mega-condono dell’era Berlusconi. Per procacciare le risorse necessarie ad alimentare una manovra economica complicatissima, ma cruciale per i destini politici della coalizione, servono tanti soldi. E i leghisti pensano di allargare le maglie garantendo una via d’uscita a conten...

Asia Argento sospende tutti i pagamenti a Jimmy Bennett : “Mai avuto Una relazione sessuale con lui. Ha già ricevuto 250mila dollari” : Dopo giorni di silenzio, Asia Argento è tornata a farsi sentire e, attraverso il suo nuovo avvocato Mark Jay Heller, ha replicato ancora una volta a Jimmy Bennett. L’attrice smentisce di aver mai avuto una relazione sessuale con il giovane che l’accusa di molestie quando lui era minorenne e annuncia di aver bloccato i pagamenti concordati dall’ex compagno Anthony Bourdain per mettere la storia a tacere. “La relazione con ...

Ponte Genova - Toninelli : Autostrade paga ma non ricostruisce. Entro tre mesi Una casa a tutti gli sfollati : «Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova, il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i...

Spagna - Mourinho si accorda con il fisco : lo Special One costretto a pagare Una penale : Così come successo a diversi protagonisti, attuali e non, del campionato spagnolo, anche Josè Mourinho, alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, è stato costretto a trovare un accordo con l’ufficio delle imposte iberiche. L’accusa per l’attuale manager del Manchester United è quella di non aver dichiarato le sue entrate relative ai diritti d’immagine nel 2011 e 2012, così lo Special One, secondo quanto ...

Abito da sposa troppo corto? Si paga Una tassa : C'è un parroco, in un comune vicino a Venezia, che ha deciso di dire basta agli abiti da sposa troppo scollati. Così ha deciso non di vietarli ma di introdurre una tassa, basata su questa regola: più è corto l'Abito, più si paga. La singolare protesta contro gli abiti succinti arriva da don Cristiano Bobbo, parroco di Mira (38mila abitanti). Il sacerdote ha spiegato la decisione sul notiziario parrocchiale, come riporta il quotidiano il ...

Cristiano Ronaldo come Asia Argento : quando ha pagato il silenzio di Una ragazza che lo aveva denunciato per stupro : Cristiano Ronaldo come Asia Argento? Il portoghese è stato accusato di aver pagato per far ritirare una denuncia di stupro La settimana scorsa Asia Argento è finita su tutti i giornali del mondo quando l'attore americano Jimmy Bennett l'ha accusata di violenza sessuale. Ciò che ha reso ancora più gravi le accuse dell'attore americano sono la prova di un pagamento effettuato per comprare ...

La principessa Odescalchi fa shopping senza pagare e picchia il vigilante con Una spazzola : L'addetto alla sicurezza del negozio ha visto la principessa Odescalchi rivolgersi verso l'uscita senza passare dalla cassa, con in mano un piumino e una maglietta del valore complessivo di 47euro e 98 centesimi. L'ha fermata per chiederle spiegazioni e, per tutta risposta, è stato colpito più volte con una spazzola, che la principessa ha estratto dalla sua borsetta. L'episodio si è verificato a Roma, in un Ovs di via Appia ...