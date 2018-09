UN UOMO CHIAMATO CHARRO Su Rete 4 il film con Elvis Priesley oggi | 11 settembre 2018

Un UOMO CHIAMATO Ferrari : trenta anni fa moriva il fondatore del Cavallino Rampante : trenta anni fa moriva Enzo Ferrari, uomo di forza e passione, artefice e padre fondatore del Cavallino Rampante. E’ grazie a lui se oggi il rosso Ferrari brilla in tutto il mondo ed è ancora grazie a lui se l’eccellenza automobilistica risiede in Italia. La sua vita è un esempio per gli appassionati di motori e non solo: di umili origini, ma con un sogno nel cassetto, lavorò duramente per realizzarlo. “Pioniere dello sport e ...

Torino - due donne aggredite da UOMO nudo : 'Abbiamo chiamato il 112 - ma non è intervenuto' : Abbiamo chiamato il 112, ma nessuno è intervenuto. E' questa, in sintesi la denuncia presentata ai carabinieri [VIDEO] da una donna quarantenne che - con un'amica - ha rischiato di essere violentata in pieno centro a Torino. L'episodio, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è accaduto intorno alle 2 di sabato notte in via Calandra all’angolo con via San Massimo. Non è la prima volta che il numero unico d'emergenza introdotto più di un ...

Aggredite da un UOMO nudo a Torino : "Abbiamo chiamato il 112 - non è intervenuto" : Hanno rischiato di essere violentate, in pieno centro a Torino, e il Numero unico 112 non ha inviato loro i soccorsi. È quanto denunciato da due donne ai carabinieri.L'episodio, secondo il racconto anticipato da alcuni quotidiani, nella notte tra sabato e domenica in via Calandra, angolo con via San Massimo. Erano passate le 2 quando un uomo di origine africana avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti alle due donne - una 44enne di ...

Torino - donne aggredite da un UOMO nudo : 'Ho chiamato il 112 - ma non è arrivato nessuno' : 'Ho telefonato al 112, ma i soccorsi non sono arrivati': questa la denuncia ai carabinieri di una donna che insieme a un'amica ha rischiato di essere violentata nel pieno centro di Torino. L'episodio, ...