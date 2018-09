Un pomeriggio con il sosia italiano di Cristiano Ronaldo

5 smentisce: “Il post non era contro Eva Henger” E’ da poco terminata la prima puntata settimanale di5. Come di consuetudine la prima parte della trasmissione è stata dedicata alla cronaca nera e ai temi di più stretta attualità, mentre nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati da Barbara d’Urso a parlare di quest’ultimo argomento, ...

: Il no di, a malincuore. La conduttrice di5 ha confessato indi averdeclinare la 'proposta indecente' di Fabio Rovazzi . Il 'cantante per caso' autore del ...

: Chi riflette su filosofia e scienza europea non ne può prescindere. La realtà va indagata come qualcosa di divino. Senza riferimenti alla cristianità non si comprende nulla di nulla'. Il programma ...

: Durante una discussione con Vittorio5,ladeled esce di Seno Durante la seconda puntata della nuova stagione diCinque, andata in onda martedì 4 settembre 2018, è stata ospite in studio la vulcanica ex gieffina. La concorrente non ha fatto chiacchierare i telespettatori solo durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, ma sui social in estate ha ...