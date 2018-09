Un cappuccino al giorno | ecco quanto destiniamo alle nostre aree protette

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) Ai Parchi Nazionali terrestri, che tutelano 1,5 milioni di ettari del nostro territorio nazionale (il 5% della penisola), negli ultimi anni lo Stato ha assegnato in media risorse pari a 81 milioni di euro (considerando il periodo dal 2013 al 2016, fonte Corte dei Conti), sui quali l’incidenza del costo per il personale è in media superiore al 34% (più di 32 milioni di euro). In pratica, ogni anno l’Italia destina in media 1,35 euro per abitante ai Parchi Nazionali: una spesa equivalente al costo di un. E non va meglio nelleMarine. Anche qui, i finanziamenti complessivi vengono considerati largamente insufficienti per garantire le attività di conservazione della biodiversità. E’emerge dal “Check-up dei parchi Nazionali e delleMarine”, indagine realizzata dal Wwf Italia, presentata oggi, alla quale hanno partecipato tutti ...