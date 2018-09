Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Di Battista contro la Lega 11 settembre 2018

DIVORZI - ARRIVA IN SENATO PROPOSTA CHE CANCELLA ASSEGNO MANTENIMENTO/ Ultime notizie - monito di Mara Carfagna : DIVORZI o, SENATO CANCELLA l' ASSEGNO di MANTENIMENTO ? Ultime notizie governo M5s-Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:46:00 GMT)

BRESCIA - EPIDEMIA POLMONITE : 138 CONTAGI - 2 MORTI/ Ultime notizie - assessore Gallera conferma legionella : Allarme legionella , sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA : c'è davvero il rischio di un CONTAGI o per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:41:00 GMT)

NEGOZI CHIUSI DOMENICA : IN EUROPA COME FUNZIONA?/ Ultime notizie - Sgarbi commenta : "E' forma di oscurantismo" : Di Maio " NEGOZI CHIUSI la DOMENICA ": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del commercio online.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:09:00 GMT)

Inter - ancora guai fisici per Lautaro Martinez/ Ultime notizie - l'argentino salta anche il Tottenham? : Infortunio Lautaro Martinez , problemi al polpaccio per l'attaccante argentino. Ultime notizie Inter , salta la sfida col Parma? Ecco i risultati degli esami(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:01:00 GMT)

Divorzi - arriva in Senato proposta che cancella assegno mantenimento/ Ultime notizie Lega : e il mediatore... : Divorzi o, Senato cancella l' assegno di mantenimento ? Ultime notizie governo M5s- Lega introdotta la figura del mediatore familiare, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:36:00 GMT)

WEST NILE VIRUS / Ultime notizie : settimo morto a Ferrara - aveva 80 anni : Continua l'allarme sul WEST NILE VIRUS , Ultime notizie : a Trieste interviene l'AsuiTs che segnala come non ci siano casi da segnalare. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:16:00 GMT)

Vaiolo delle scimmie - cos'è? Il virus che spaventa l'Europa/ Ultime notizie - il periodo di incubazione : A rischio contagio 50 persone in Gran Bretagna per il proliferare del Vaiolo delle scimmie . È stato lanciato l'allarme, la malattia proviene dall'Africa e rischia di creare problemi seri.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Salvini : “Onu? Non accettiamo lezioni”/ Ultime notizie : “Non c'è allarme razzismo - ora valutiamo taglio fondi” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L' allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:52:00 GMT)

GARA 5G AL MISE : ILIAD SI AGGIUDICA LOTTO IN BANDA 700 MHZ/ Ultime notizie Tim - Vodafone - Wind : offerte e asta : asta 5G, aperte le buste al MISE : 2,48 miliardi è il minimo GARA ntito per lo Stato dalle società ammesse. Ed è la somma auspicata dalla legge di Bilancio 2018. Le Ultime notizie (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Arcore - donna travolta e uccisa da treno/ Ultime notizie : cancellazioni e ritardi - circolazione in tilt : Arcore , donna travolta e uccisa da treno : cancellazioni e ritardi fino a due ore, circolazione in tilt . Le Ultime notizie : diverse linee paralizzate dopo l'incidente(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:30:00 GMT)

Scuola - Ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...