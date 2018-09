U21 | Italia-Albania 3-1 Apre Dimarco | la chiudono Murgia e Parigini nel finale

Italia-Albania U21 in diretta - formazioni e tempo reale : ROMA - Il viaggio italiano della Under 21 di Gigi Di Biagio verso l'Europeo che dal 16 giugno 2019 i nostri ragazzi giocheranno in casa e a San Marino, comincia oggi pomeriggio da Cagliari . Ed è una ...

Sci nautico – Europei di Roquebrune : Italia U21 terza - la squadra paralimpica è d’oro : Bene gli Europei di sci nautico di Roquebrune: 3° posto per la squadra Italiana Under 21, oro alla squadra paralimpica E’ stata una competizione carica di successi quella conclusa ieri a Roquebrune Sur Argens (FRA) i cui protagonisti sono stati gli atleti di discipline classiche under 21 e gli atleti paralimpici. La squadra under 21 ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a Gran Bretagna e Francia, l’atleta milanese Alice Bagnoli si ...