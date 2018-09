Trump-Kim | la Casa Bianca prepara un nuovo vertice

PARATA PER I 70 ANNI DELLA COREA DEL NORD SENZA MISSILI/ Ultime notizie : la decisione di Kim piace a Trump : COREA NORD : PARATA SENZA super MISSILI . Ultime notizie , Kim Jong-un opta per una sfilata militare sobria SENZA mostrare i suoi razzi balistici intercontinentali: messaggio agli USA(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 08:23:00 GMT)

COREA DEL NORD - PARATA 70 ANNI SENZA MISSILI/ Kim Jong-un apre a Trump ma avvisa i soldati : pronti alla guerra : COREA NORD : PARATA SENZA super MISSILI . Ultime notizie, Kim Jong-un opta per una sfilata militare sobria SENZA mostrare i suoi razzi balistici intercontinentali: messaggio agli USA(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:21:00 GMT)

Il pericoloso stallo dei negoziati tra Trump e Kim Jong-un : Roma. L’America non ha nessun piano di sospendere altre esercitazioni militari congiunte con la Corea del sud, ha detto l’altro ieri alla stampa il segretario alla Difesa americana Jim Mattis. “Abbiamo sospeso alcune (tre, ndr) delle più imponenti esercitazioni militari in virtù della buona fede che

Kim Jong-un è ambiguo. La Corea del sud salva ancora la faccia a Trump : Roma. Il terzo incontro tra il presidente sud Corea no Moon Jae-in e il leader nord Corea no Kim Jong-un si terrà a settembre a Pyongyang. La notizia è stata diffusa con un comunicato congiunto ieri, dopo un incontro a livello ministeriale nella parte nord del villaggio di Panmunjeom, nella Zona demilit

Trump e Kim Jong-un sono pronti a incontrarsi di nuovo : Donald Trump e Kim Jong-un potrebbero incontrarsi di nuovo . Secondo quanto scrive la Cnn , il governo della Corea del Nord ritiene infatti che vi sia una 'forte possibilità' per un nuovo vertice fra ...

“COREA DEL NORD PRODUCE NUOVI MISSILI”/ Ultime notizie - intelligence Usa vs Trump per accordo morbido con Kim : intelligence Usa, "Corea del NORD PRODUCE ancora NUOVI missili intercontinentali". Ultime notizie , nuovo allarme dalla Casa Bianca dopo il vertice Trump -Kim Jong-un(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Corea del Nord - Trump : Kim Jong-un “è divertente e molto intelligente” : Kim Jong-un è “ molto intelligente” ed ha una “grande personalità“: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Mail on Sunday, circa un mese dopo lo storico summit tra i due leader a Singapore. “Vado d’accordo con lui, è molto intelligente, ha una grande personalità, è divertente ed è anche un negoziatore molto bravo e irremovibile“, ha detto il tycoon ...

Trump -Kim : il miraggio della bilateralità : Di fatto, al di là delle preoccupazioni per la sicurezza internazionale e la pace nel mondo, la partita coreana delinea un futuro commerciale tutto da plasmare intorno all'allineamento di mercato che ...

Trump ha un regalo per Kim Jong-un : cd di Elton John con 'Rocket man' - : Il presidente americano aveva preparato e firmato personalmente per il leader nordcoreano una copia dell'album "Honky Chateau" da offrire in dono a Kim. Nella sua ultima visita, Mike Pompeo avrebbe ...