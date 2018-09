Tria | Sono favorevole al taglio dell' Irpef

Pil - Tria rassicura : Nuovi dati su andamento economia sono un po' piu' confortanti : "Voi sapete, ha chiarito, che era stato annunciato un rallentamento dell'economia all'inizio dell'estate, i Nuovi dati che arrivano sono un po' più confortanti. Ci sono stime che dipenderanno anche ...

Tria : "I dati di crescita dell'Italia migliorano - ci sono margini per le riforme" : Il ministro dell'economia rassicura: "Mercati più ottimisti perché si passa ai fatti. Abbiamo in campo un grande piano di investimenti infrastrutturali"

Manovra : Tria - ci sono i margini per fare tutte le riforme - puntiamo sulla crescita : ... la flat tax e gli interventi sulla previdenza, Tria ha risposto che 'ci sono margini per far partire le varie riforme, ovviamente si sta mettendo a punto nella discussione politica il disegno ...

Trattativa ILVA. Fiom Cgil : 'ConfindusTria Taranto si faccia da parte - ci sono interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

Ilva - Di Maio : "Sono ore delicate"/ Ultime notizie - ministro incontra sindacati e ConfindusTria : Ilva, Di Maio: "Sono ore delicate, avremo dei buoni risultati". Ultime notizie, ministro del Lavoro e dello sviluppo economico incontra sindacati e Confindustria(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:52:00 GMT)

Papa Francesco : “Bambini gay? Ci sono tante cose da fare con la psichiaTria”. Proteste della comunità Lgbtqi : “Le parole di Papa Bergoglio sono gravi soprattutto perché dette in un momento drammatico della Chiesa che dimostra come il clero ha spesso abusato e approfittato delle bambine e dei bambini”. Così Imma Battaglia, leader del movimento Lgbt in Italia, sulle parole di Papa Francesco che durante la conferenza stampa sull’aereo di ritorno da Dublino (trasmessa integralmente da Tv2000), rispondendo a un giornalista che gli chiedeva ...

Claudio Lolli è morto/ Quella riflessione sull'indusTria discografica : "Non sono un tipo su cui puntare" : Claudio Lolli è morto, ultime notizie: fu tra i cantautori italiani simbolo degli anni settanta, aveva 68 anni e si è spento dopo una lunghissima malattia. Era nato a Bologna.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - l'ultima speranza sono "i Triangoli di sopravvivenza" : Vigili del fuoco e protezione civile ancora impegnati nella ricerca di eventuali superstiti. Si spera nelle aree prive di macerie create dall'incastro dei blocchi di cemento che potrebbero aver fatto ...

Ponte Genova - l'ultima speranza sono "i Triangoli di sopravvivenza" : Vigili del fuoco e protezione civile ancora impegnati nella ricerca di eventuali superstiti. Si spera nelle aree prive di macerie create dall'incastro dei blocchi di cemento che potrebbero aver fatto ...

Tria : 'Ora un grande piano di investimenti - le risorse ci sono' : La tragedia di Genova 'conferma l'assoluta necessità di un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture'. Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiegando che il governo è già al lavoro su un progetto 'che parta dallo sblocco degli investimenti e degli interventi di manutenzione che hanno già finanziamenti a disposizione'...

Gp AusTria : Dovizioso 'sono molto deluso' : ROMA, 12 AGO - "Sono molto deluso, volevo davvero vincere. Mi dispiace molto perchè avevamo una buona velocità ma comunque ha vinto una Ducati e va bene così". Queste le parole di Andrea Dovizioso, ...

Jorge Lorenzo - GP AusTria 2018 : “Che vittoria! Una delle più belle di sempre da quando sono in MotoGP” : Jorge Lorenzo (Ducati) è davvero soddisfatto della vittoria ottenuta nel Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il maiorchino ai microfoni di Sky Sport non usa giri di parole per commentare quanto fatto al Red Bull Ring: “Che successo, uno dei più belli che ho ottenuto da quanto corro in MotoGP. La gara ha vissuto tanti capitoli, ma ho saputo gestirla nel migliore dei modi. Vincere su questa pista contro Marc Marquez non è facile, ci ...

Gp AusTria : Dovizioso "sono molto deluso" : ANSA, - ROMA, 12 AGO - "Sono molto deluso, volevo davvero vincere. Mi dispiace molto perchè avevamo una buona velocità ma comunque ha vinto una Ducati e va bene così". Queste le parole di Andrea ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY qualifiche live - Dovizioso : "sono soddisfatto" (Gp AusTria 2018) : Diretta MotoGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Austria 2018 a Zeltweg Spielberg: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:13:00 GMT)