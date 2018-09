Tria | sì a primo taglio ' molto graduale' dell' Irpef

Diretta / Pro PaTria Gozzano (risultato live 1-2) streaming video e tv : fine primo tempo! : Diretta Pro Patria Gozzano info streaming video e tv della partita in programma oggi 12 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie C.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:46:00 GMT)

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp AusTria 2018 : Marquez in testa - Lorenzo il primo delle Ducati : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale, Marc Marquez però aumenta il vantaggio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp AusTria 2018 Zeltweg : Lorenzo vince e spera - Marquez sempre primo! : Classifica MotoGp: Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale, Marc Marquez però aumenta il vantaggio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Primo posto in Giappone per ETrian Odyssey X mentre Octopath Traveler sale al sesto : Media Create ha condiviso i dati sull'andamento del mercato videoludico Giapponese, e come possiamo vedere riportato anche su VG247, in Giappone ha fatto debuttato molto bene Etrian Odyssey X, l'RPG single player per Nintendo 3DS.A fare bene questa settimana sono anche Pro Yakyuu Famista Climax e WarioWare Gold, i quali si classificano rispettivamente al secondo, terzo posto della classifica dei giochi più venduti, per un podio all'insegna delle ...

Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’AusTria - primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo : Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha ...

Tour de France - Nibali è già super e adesso c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne : grande entusiasmo per lo Squalo – Classifica generale - altimeTria e dettagli della 6ª tappa : Tour de France, Nibali brilla dall’inizio della corsa e domani c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne che sembra disegnato apposta per lui Un Nibali impressionante per brillantezza ed esplosività. Mai visto così nella storia della sua carriera ciclistica, neanche al Tour 2014 poi dominato: oggi è arrivato 10° sul traguardo di Sarzeau, migliore su tutti gli altri uomini di Classifica su cui aveva anche fatto il vuoto ai ...

[Il retroscena] Il primo a "tradire" il contratto Lega - Cinque Stelle è Tria : le risorse diminuiscono anziché aumentare : Tria, che di mestiere era un docente di Economia all'Università La Sapienza, è stato tutt'altro che esplosivo, ma ha fatto tutto quanto in suo potere per rassicurare le istituzioni europee rispetto ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp AusTria 2018 F1 : primo Verstappen - Vettel : "Avrei vinto io senza penalità!" : DIRETTA Formula 1 F1 gara live Gp Austria 2018 Zeltweg: ordine d'arrivo, vincitore e podio della nona gara della stagione a Spielberg (oggi 1 luglio).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:07:00 GMT)