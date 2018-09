Tria | Ok taglio Irpef | ma in modo graduale

Tria spera in un 'taglio graduale dell'Irpef' : Il ministro dell'Economia auspica "che il Tap e la Tav vengano realizzate". 'Quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62'. Lo ha detto il ministro dell'Interno,...

Tria : "Sono favorevole al taglio dell'Irpef" : 13.50 - Di fonte alla platea della Summer School di Confartigianato il Ministro Tria ha risposto anche sulla Tap (il gasdotto che dalla frontiera greco-turca dovrebbe arrivare in Puglia) e sulla Tav (l’alta velocità Torino-Lione) dicendo: "spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali". Sulla Torino-Lione è in atto - ha spiegato proprio stamattina il ...

