TRIA | “IN MANOVRA TAGLIO IRPEF” Ultime notizie | si lavora a revisione più ampia | nuova

ConfindusTRIA - ex direttore de Il Sole 24 ore professore alla Luiss? Giornalisti : “Incredibile e inopportuno” : Una docenza “inopportuna” che ha dell'”incredibile”. Così in un comunicato sindacale i Giornalisti del Sole 24 Ore hanno definito l’incarico ricevuto dall’ex direttore Roberto Napoletano presso la Luiss. Ovvero l’ateneo promosso da Confindustria che è anche l’editore del quotidiano economico travolto da uno scandalo giudiziario proprio sotto la gestione Napoletano.Al quale, come riportato il 30 ...

MotoGp - Lorenzo ha fiducia nei miglioramenti della sua Ducati : “in AusTRIA la gara più faticosa - Silverstone mi piace molto” : Jorge Lorenzo pronto per il weekend di Silverstone, il pilota spagnolo della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati Team è ...

MotoGp - Marquez mette in guardia la Ducati : “in AusTRIA avremo alcune novità - lotterò per la prima fila” : Il pilota spagnolo è già proiettato al prossimo Gran Premio d’Austria, dove proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle Ducati Non c’è tempo per riposarsi, il calendario di MotoGp prevede infatti subito un’altra gara dopo quella di Brno, conclusa con una splendida doppietta della Ducati. AFP/LaPresse Marc Marquez è riuscito a conquistare tre punti in classifica su Valentino Rossi, arrivando in Austria con 49 lunghezze ...

Casaleggio : “Inevitabile superamento del Parlamento”. Pd : “Autoritario”. Di Maio : “Camere inutili? DimosTRIAmo contrario” : “Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile” e “tra qualche lustro è possibile” che il Parlamento “non sarà più necessario nemmeno in questa forma”. Le parole di Davide Casaleggio – presidente dell’associazione Rousseau – pronunciate in un’intervista alla Verità suscitano la protesta tutte le opposizioni, da destra a sinistra, da Forza Italia al Pd fino a Liberi e ...

Casaleggio : “Inevitabile superamento del Parlamento”. Pd : “Totalitario”. Di Maio : “Camere inutili? DimosTRIAmo contrario” : “Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile” e “tra qualche lustro è possibile” che il Parlamento “non sarà più necessario nemmeno in questa forma”. Le parole di Davide Casaleggio – presidente dell’associazione Rousseau – pronunciate in un’intervista alla Verità suscitano la protesta tutte le opposizioni, da destra a sinistra, da Forza Italia al Pd fino a Liberi e ...

Dl Dignità - ConfindusTRIA torna all’attacco : “Inefficace - da modificare”. Di Maio : “Terrorismo psicologico” : Si consuma sul decreto Dignità un altro episodio dello scontro tra governo e Confindustria. Dopo le polemiche legate al divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo, oggi è l’audizione alla Camera del direttore generale di viale dell’Astronomia a scatenare scambi di accuse tra l’associazione degli imprenditori e il ministro Luigi Di Maio. Le critiche al decreto contenute nella relazione, illustrata dalla dg Marcella ...