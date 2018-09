Tria | Il taglio dell' Irpef? Si farà | ma in maniera graduale

Manovra - Tria : "Favorevole a partire con taglio Irpef" : TAP E TAV - Inoltre, ''spero che si facciano, che si sblocchino, che ci sia una soluzione anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali'' dice il ministro dell'Economia parlando delle ...

Legge di Bilancio - Tria : “Favorevole a partire con il taglio Irpef”. Tav e Tap : “Personalmente spero si sblocchino” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari. Sono molto favorevole”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa ...

Di Maio - sì IndusTria 4.0 e taglio cuneo : 7.44 Il vicepremier Di Maio,al Sole 24Ore, rassicura gli Industriali sulle intenzioni del governo in materia economica. "Confermeremo Industria 4.0 e il taglio del cuneo si farà è parte della riforma fiscale" e si cercherà "insieme soluzioni concrete alla massa delle scadenze, reiterazioni e adempimenti. Per le agevolazioni favoriremo in particolare l'accesso delle piccole imprese".A settembre "sarà introdotta la Cigs di due anni per i ...

Dombrovskis : Tria condivide obiettivo taglio deficit - debito in... : Il commissario europeo per l'euro Valdis Dombrovskis ha detto oggi che il ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria condivide l'obiettivo di tagliare il deficit strutturale dell'Italia e di ridurre il debito nella legge di bilancio 2019.