L'intercity 724di Trenitalia, partito da Siracusa e diretto a Roma, bloccatosi intorno alle 20.30 per un guasto al locomotore nelle campagne delè stato da poco raggiunto da un altro locomotore che lo sta per trainare nella stazione di Sessa Aurunca. Da questa stazione dovrebbe avvenire il trasbordo dei circa 200 passeggeri su un altro intercity che proseguirà verso la capitale. I passeggeri hanno accusato i respondabili di Trenitalia di essere stati per ore senza assistenza,al buio e senza elettricità.(Di mercoledì 12 settembre 2018)