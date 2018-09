Tragedia a Nicotera | 16enne muore in casa | sarebbe stato stroncato da una congestione

Blastingnews

: Gli inquirenti puntano a fare luce sul decesso del sedicenne. Non vi sono certezze sulle cause della morte anche se… - zoom24news : Gli inquirenti puntano a fare luce sul decesso del sedicenne. Non vi sono certezze sulle cause della morte anche se… - Zmedianews : Tragedia a Nicotera, 16enne morto in casa -

(Di martedì 11 settembre 2018) Una vera e propriasi è consumata nella serata di ieri, 9 settembre, ain provincia di Vibo Valentia, dove un ragazzo di 16 anni è morto all'interno della propria abitazione per cause ancora da chiarire. Stando alle prime indiscrezioni diffuse dalla stampa locale, il decesso potrebbe essere avvenuto in to ad unacausata da una bevanda ghiacciata che il giovane avrebbe ingerito pochi istanti prima di sentirsi male. Il sedicennerinvenuto ancora agonizzante dai genitori, rinti in tarda serata, edeceduto nel giro di pochi minuti. La causa del decesso potrebbe essere stata una birra ghiacciata Aveva solo 16 anni il ragazzo che nella giornata di ieri è deceduto a, all'interno dell'appartamento in cui viveva con il padre e la madre. Al momento sono state comunicate solo le iniziali del suo nome, M.A. Secondo gli ...