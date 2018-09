Tra il pubblico spunta la bandiera pro Trump | sul palco l’attore del musical “Frozen”

Problemi con treni e Trasporto pubblico? Allora non avete mai visto questo video. Ecco cosa succede sulla banchina : Fermata di una stazione dei treni, a Mumbai, in India. Nelle ore di punta salire su un convoglio diventa un’impresa, come testimonia questo video pubblicato sui social da alcuni utenti: una ressa di persone che tenta di salire sulla carrozza già piena. Nelle immagini, ci sono solo donne: ciò non deve stupire, perché dal 2009 sono state introdotte carrozze solo per il sesso femminile. Si tratta di una misura adottata per ridurre le ...

Carabinieri al concerto di Sfera Ebbasta - paura Tra il pubblico - un ragazzo in ospedale : La procura di Torino ha avviato delle indagini relativamente agli spiacevoli avvenimenti [VIDEO]verificatisi la sera dell'8 settembre 2018 al 'Wake Up' di Mondovì, nelle vicinanze di Cuneo, durante il concerto di Sfera Ebbasta. Attorno alla mezzanotte l'esibizione del Trap King di Cinisello Balsamo è stata bruscamente interrotta a causa dei malori accusati da alcuni spettatori, per la maggior parte giovanissimi, che hanno iniziato a lamentare ...

Trasformazione apocalittica. Panicucci - enTra in studio così - sconcerto Tra il pubblico : Lunedì 10 settembre 2018 è ricominciata una nuova stagione di Mattino 5, la trasmissione molto amata e seguita dal pubblico condotta da Federica Panicucci. Oltre alla Panicucci c’è anche Francesco Vecchi. E c’è nonostante tutto. In che senso? Vi ricordate lo scorso anno cosa successe in trasmissione? La Panicucci, stufa di aspettare che il collega le desse la linea, gli si è rivolto in modo brutale: “Vediamo a settembre quando sarai ...

Il pubblico di SANA ha scelto i propri prodotti preferiti Tra le oltre 950 referenze in mosTra : Record assoluto per SANA Novità: in esposizione in Fiera oltre 950 novità (+300% rispetto al 2013). Tra queste i visitatori della manifestazione hanno eletto le tre referenze preferite, una per categoria merceologica. In premio per i vincitori il raccolto di un anno di un albero biologico, offerto da Biorfarm. I VINCITORI DEL SANA NOVITÀ AWARD Alimentazione biologica Zenzero disidratato senza zuccheri aggiunti e aromatizzato con misto bosco ...

US Open - Alicia Keys tifa Serena Williams : la cantante insieme alla sorella Tra il pubblico della finale [VIDEO] : Alicia Keys allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per la finale femminile degli US Open: la cantante tifa per Serena Williams Tra il pubblico della finale femminile degli US Open 2018 anche Alicia Keys. La cantante statunitense è corsa allo USTA Billie Jean King National Tennis Center per tifare la connazionale Serena Williams impegnata nel ‘capitolo finale’ dello slam sul cemento. La tennista numero 26 al mondo si ...

Scuola Nazionale dell'AmminisTrazione : concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti : 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico [VIDEO] per l'ammissione di 148 allievi al corso- concorso selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123 dirigenti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti a concorso Come gia' anticipato, ...

Salvini : “Primo atto giudiziario nei miei confronti”. Ma nel ’99 venne condannato per olTraggio a pubblico ufficiale : “È la prima volta che vedo un atto giudiziario nei miei confronti”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, mentre in diretta Facebook sta per aprire la busta consegnatagli dai carabinieri con l’avviso di garanzia della Procura di Palermo sul caso Diciotti. Il leader della Lega, tuttavia, mente: nel 1999 venne condannato a 30 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. L'articolo Salvini: ...

Milano - Starbucks apre al pubblico. Sala : «La nosTra una città atTrattiva» : Giovedì sera la pioggia ha dato il battesimo al locale da 3.200 metri quadrati con festa privata per 500 invitati. Da oggi è aperto al pubblico il secondo più grande negozio al mondo (dopo quello di Shanghai) della catena americana di caffetterie e muffin

'Ercole e Anteo' : il capolavoro di sTrada Maggiore apre al pubblico - VIDEO : Grazie alla collaborazione tra le associazioni ' Amici del Guercino ' e ' Succede solo a Bologna ', la visita del meraviglioso dipinto diventa continuativa. Sarà così accessibile a tutti, ma su ...

Transdolomites * Trasporto pubblico locale : le idee DELLA NOSTra ASSOCIAZIONE per la FUTURA mobilità FERROVIARIA NELLE VALLI TRENTINE | : La classe politica trentina si render forse conto che è giunta l'ora di dare finalmente ascolto alle loro istanze o ci si intestardisce a vedere un Trentino a due velocità? La NOSTRA impressione è ...

Milano. Avviso pubblico per iniziative di conTrasto di truffe agli anziani : Il Municipio 6 di Milano, a seguito del riscontro positivo ottenuto con analoghe iniziative realizzate nel 2017, ha deliberato di

Migranti - Di Maio : “Nessuna spaccatura nel M5s. Applausi a Fico alla festa del Pd? Tra il pubblico i nostri elettori” : “Sulla questione Migranti nessuna spaccatura, anzi. Siamo compatti come governo e come maggioranza. Ognuno chiaramente ha le sue opinioni ma quello che devo dire al presidente Fico glielo dico da amico e di persona, non a mezzo stampa. alla festa dell’Unità? Tanti Applausi perché nel pubblico c’erano tante persone nostre. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in riferimento alle parole di Roberto Fico nella ...

Rienzi : bene ecopass ma soldi per migliorare Trasporto pubblico locale : Roma – “bene il pedaggio per accedere alle zone centrali di Roma, ma il Comune dovra’ utilizzare gli introiti per potenziare e migliorare il trasporto pubblico locale, e non certo per coprire i buchi di bilancio”. Lo afferma il Codacons in una nota in riferimento alla delibera con le linee guida sulla cosiddetta ‘congestion charge’, ovvero un pedaggio per accedere alle aree semi-centrali della Capitale, ...