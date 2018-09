Torino | muore una donna di 61 anni | si sospetta polmonite da legionella

Torino - allarme legionella : muore donna di 61 anni/ Ultime notizie : “Non esiste rischio epidemia” : Torino, allarme legionella: donna muore dopo lunga agonia. Ultime notizie, batterio contratto in vacanza? L'ufficio igiene sta indagando su questo decesso sospetto(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:27:00 GMT)

Legionella - una 61enne muore a Torino. Grave ragazzo ricoverato a Monza : Condizioni, a detta dei medici, gravi ma stabili. E come sempre avviene in questi casi, la prima settimana di ricovero sarà decisiva per poter sciogliere la prognosi. Continua l'allarme per l'epidemia ...

Torino - muore 60enne al rientro dalle vacanze : potrebbe aver contratto il batterio della legionella : Sospetto caso di legionella a Torino. La vittima sarebbe una donna 60enne deceduta in una clinica del capoluogo. Secondo le prime indiscrezioni, la donna potrebbe aver contratto il batterio mentre si ...

Allarme legionella anche a Torino - moglie di imprenditore muore dopo dodici giorni di agonia : La donna, che aveva due figli, ha accusato i primi sintomi al rientro dalle vacanze. Con lei le vittime del batterio nel nord Italia salgono a sei

Torino - incidente sul lavoro : operaio cade da ponteggio e muore/ Ultime notizie : volo dal terzo piano : Torino, operaio cade da ponteggio e muore: nuovo incidente sul lavoro. L'uomo aveva 52 anni, precipitato dal terzo piano di una palazzina in pieno centro.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:32:00 GMT)

Napoli - attraversa i binari in moTorino e muore travolto dal treno : E' successo a Somma Vesuviana, sulla linea della Circumvesuviana. Il passaggio a livello era senza barriere ma con segnalazioni luminose e acustiche funzionanti

Attraversa binari in moTorino - muore travolto da treno a Napoli : Ha Attraversato i binari con il suo motorino ed è stato investito e ucciso. E' accaduto a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Un uomo ha deciso di passare a attraverso la linea ferrata della Circumvesuviana, i treni locali di collegamento tra Napoli e i Comuni alle falde del Vesuvio, in via Costantinopoli. Mentre transitava è sopraggiunto un convoglio che lo ha travolto. I carabinieri sono sul posto per accertamenti e ...

Muore in commissariato a Torino : ANSA, - Torino, 28 LUG - Un italiano quarantaduenne, tossicodipendente, è morto ieri sera a Torino negli ufficio del commissariato Barriera Milano, dove si trovava per accertamenti. Lo rende noto la ...

Torino : lite tra anziani per fila al mercato - 73enne spintonato muore : Torino:lite tra anziani per fila al mercato, 73enne spintonato muore Torino:lite tra anziani per fila al mercato, 73enne spintonato muore Continua a leggere L'articolo Torino:lite tra anziani per fila al mercato, 73enne spintonato muore proviene da NewsGo.

Torino - lite e spintoni tra anziani in coda al mercato : 'Mi sei passato davanti'. Uno cade e muore : Clamoroso dramma nel torinese, ad Alpignano, dove un pensionato di 73 anni, Gianni Bonzani , è morto poco dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia cerebrale dovuta ad una caduta: l'uomo, nel ...

Rivarolo - resta bloccato nel sottopasso allagato : muore 51enne/ Ultime notizie Torino - nubifragio fatale : Rivarolo, resta bloccato nel sottopasso allagato: muore 51enne. Ultime notizie Torino, la vittima è Guido Zabena: fatale il nubifragio avvenuto nella notte(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:25:00 GMT)