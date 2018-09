Torino | bimbo non vaccinato entra a scuola ma viene messo in aula da solo

Blastingnews

: Bambino non vaccinato lasciato da solo in classe - Corriere : Bambino non vaccinato lasciato da solo in classe - repubblica : Torino, il bimbo No Vax entra all'asilo ma finisce 'in quarantena' lontano dai compagni: è polemica [news aggiornat… - HuffPostItalia : Torino: bimbo di una coppia no-vax lasciato da solo in classe -

(Di martedì 11 settembre 2018) Per lamaterna di Settimo l'inizio del nuovo anno scolastico è stato inaugurato con l'arrivo dei carabinieri perché un bambino è stato accompagnato nell'edificio dai propri genitori, che al momento non avevano ancora fatto vaccinare il figlio. La mattinata è iniziata così con discussioni e polemiche tra i genitori del piccolo e la dirigente del plesso Patrizia Chiesa Abbiati, che ha deciso di chiamare i carabinieri. Allamaterna Settimo arrivano i carabinieri I carabinieri interpellati dalla preside hanno segnalato quanto stava accadendo alla procura e sono intervenuti alladell’infanzia Arcimboldo di via della Consolata. Al bambino nonè stato così perdire a, ma poi è stato isolato dal resto dei compagni: il piccolo è infatti stato sistemato all'interno di un'isolata, senza i bambini vaccinati. A far scattare la discussione tra il ...