Too Kyo Games | lo studio guidato dai creatori di Danganronpa e Zero Escape presenta 4

eurogamer

: Ecco i nuovi progetti presentati da #TooKyoGames, lo studio guidato dai creatori di #Danganronpa e #ZeroEscape - Eurogamer_it : Ecco i nuovi progetti presentati da #TooKyoGames, lo studio guidato dai creatori di #Danganronpa e #ZeroEscape - slongod_ : Piccola digressione su Too Kyo Games che nessuno ha mai chiesto - AkibaGamers : La misteriosa compagnia #TooKyoGames inizia a muovere i primi passi, facendosi conoscere al mondo e svelando i prim… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Too Kyo, il misteriosoannunciato la scorsa settimana hato 4 nuovi progetti, ricordiamo che questa compagnia è guidata daidiKazutaka Kodaka e Kotaro Uchikoshi.Come riporta Gematsu, Kazutaka Kodaka ha affermato tramite un comunicato:"L'obiettivo di questa compagnia è fare qualcosa di nuovo, ovvero la creazione di una nuova IP conosciuta in tutta il mondo ed in future creare titoli indie da soli. Questa nuova compagnia ci permette di muoverci in libertà per raggiungere questo obiettivo."Read more…