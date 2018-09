: Crollo ponte, Toninelli: il 'decreto Genova' arriverà venerdì in Cdm #Genova - MediasetTgcom24 : Crollo ponte, Toninelli: il 'decreto Genova' arriverà venerdì in Cdm #Genova - zazoomblog : Crollo Ponte: Toninelli annuncia decretone per Genova venerdì al Cdm lavori a Fincantieri - #Crollo #Ponte:… - TelevideoRai101 : Toninelli:in Cdm 'decretone' per Genova -

Arriverà in Cdm venerdì il '' per.Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti,, precisando che si tratta di un decreto "molto importante" che conterrà "un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali". Nel decreto non ci sarà solo la parte su, ma anche interventi sulla manutenzione e una parte relativa ai sensori, ha spiegato. "Ricostruire il ponte sarà il primo obiettivo",ha detto,che pensa di affidare l'appalto a Fincantieri.(Di martedì 11 settembre 2018)