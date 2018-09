Toninelli | “Venerdì in consiglio dei Ministri il decreto per Genova” 

lastampa

: Ponte Morandi, Toninelli: venerdì il decreto per far ripartire Genova | Sky TG24 - ippolitasantare : Ponte Morandi, Toninelli: venerdì il decreto per far ripartire Genova | Sky TG24 - tonyvalere : RT @ottogattotto: L'acrimonia di #Toninelli verso #Autostrade è legittimata dal bisogno di indicare un nemico sul quale indirizzare l'odio… - tomaurora1 : RT @valy_s: #Toninelli annuncia per venerdì il DL per #Genova e l’affido diretto a #Fincantieri per la ricostruzione del #PonteMorandi Molt… -

(Di martedì 11 settembre 2018) «Arriverà indeivenerdì il “ne” per Genova»: l’annuncio è del ministroin commissione Ambiente della Camera, precisando che ilconterrà «un aiuto alle famiglie per i mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali». Il ministro ha ribadito che la ricostruzione del ponte Morandi potrebbe essere as...