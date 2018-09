“Ti spacco la bocca e ti uccido” | suora minaccia bimbi all’asilo Grosseto | indagata per

“Ti spacco la faccia - fr***”. Ma la reazione del ragazzo bullizzato è esemplare. Una notizia che sta facendo il giro del mondo. Attenzione - immagini cruente : È un pazzo mondo quello che viviamo. Ci sono giorni in cui, invece di andare avanti, sembra quasi di tornare indietro – a volte anche di 100 anni -. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato del bambino brutalmente ammazzato dalla mamma perché gay, come se una persona possa venire soltanto additata per il colore dei capelli, degli occhi e per via della corporatura. Ora invece, la storia che vi stiamo per raccontare ci arriva dalla Scozia. Il ...