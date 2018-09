TG RDN del 11 09 18

TG RDN del 10/09/18 : CON AUTO-ARIETE RAPINANO FARMACIA A COLLI ANIENE Una banda di cinque persone ha rapinato una farmacia di Colli Aniene usando una vecchia Lancia come auto-ariete. Come si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i banditi hanno lanciato a tutta velocita’ l’auto, che ha sfondato la serranda fino a entrare nel negozio. A quel punto per i cinque e’ stato facile entrare e rubare la cassaforte, al ...

TG RDN del 07/09/18 : BAOBAB: POLIZIA HA PRELEVATO 16 ERITREI DA NOSTRO PRESIDIO Sedici cittadini di nazionalita’ eritrea sono stati prelevati stamani dalla Digos in piazzale Maslax, vicino alla stazione Tiburtina. A dare la notizia l”associazione Baobab. Secondo i volontari, la Polizia ha fatto sapere di essere alla ricerca dei migranti della nave Diciotti, che dopo essere stati trasferiti in un centro della Caritas a Rocca di Papa, due giorni fa hanno ...

TG RDN del 05/09/18 : SGOMBERI, RAGGI: AGIREMO CON MODALITA’ SOFT INSIEME A PREFETTURA “Assieme alla Prefettura stiamo attuando una modalita’ soft per coniugare le esigenze di legalita’ con il rispetto dei diritti delle persone”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dedicata al tema degli sgomberi. Alla riunione erano presenti anche il ...

TG RDN del 04/09/18 : PONTE DELLA SCAFA RIAPRIRA’ AL TRAFFICO LUNEDI’ 24 SETTEMBRE “Il Ponte della Scafa sara’ riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia da lunedi’ 24 Settembre”. Ad annunciarlo oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al termine di una riunione tecnica che si e’ svolta negli uffici della Regione con tutti gli enti istituzionali coinvolti. La riapertura del ponte consentira’ di ...

Atletica - English GaRDNer eguaglia il record del Palio della Quercia sui 100m : Ho avuto bisogno di tempo per recuperare dalle fatiche di Berlino Tamberi terzo con 2.26m nel salto in alto Il pubblico di Rovereto ha sostenuto il campione del mondo indoor di Portland 2016 ...

TG RDN del 27/07/18 : PERCOLATO MAI SMALTITO, INDAGATO CERRONI Traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere. Sono questi i reati per cui sono indagati Manlio Cerroni, patron del Colari e della discarica di Malagrotta, e altre cinque persone tra cui il suo braccio destro, Francesco Rando e Carmelina Scaglione, attuale rappresentante legale della E.Giovi, societa’ che gestisce l’impianto. L’indagine degli investigatori dei Carabinieri ...

TG RDN del 26/07/18 : CAMPING RIVER. SGOMBERATO L’INSEDIAMENTO, PERSONE IN STRADA Con un giorno di anticipo rispetto allo stop imposto dalla Corte europea dei diritti umani, sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero del Camping River, come previsto dall’ordinanza della sindaca di Roma Virginia Raggi. Centocinquanta agenti della Polizia locale, servizi sociali e uomini della Polizia di stato, hanno portato all’esterno del campo gli oltre ...

TG RDN del 25/07/18 : ROM. RAGGI INCONTRA SALVINI, IL MINISTRO: STRASBURGO NON CI FERMA “Non sara’ Strasburgo a bloccare il ripristino della legalita’ nel Comune di Roma”. Cosi’ il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al termine dell’incontro al Viminale con la sindaca Virginia Raggi, commentando lo stop allo sgombero del Camping River imposto ieri dalla Corte europea dei diritti umani. “In Italia i rom sono 150mila ...

TG RDN del 24/07/18 : CORTE EUROPEA RINVIA SGOMBERO CAMPING RIVER. SALVINI: BUONISMO La Corte europea per i diritti dell’uomo ha sospeso fino a venerdi’ lo sgombero previsto per oggi del camping River, l’insediamento a nord di Roma in cui vivono circa 250 persone. La Corte, accogliendo il ricorso di tre abitanti supportati dall’Associazione 21 luglio, ha ordinato al Governo italiano, con una misura d’emergenza, di non procedere ...

Tg RDN del 23/07/18 : TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata di passione per i pendolari che hanno cercato di raggiungere Roma con i treni. Il temporale che ha interessato in particolare le zone a sud della Capitale ha provocato diversi disagi alla circolazione ferroviaria. A causa di “inconvenienti tecnici alle infrastrutture ferroviarie tra Ciampino e Casilina”, probabilmente causati da un fulmine, le linee FL4 e FL6 hanno ...

TG RDN del 19/07/18 : 75 ANNI FA IL BOMBARDAMENTO A SAN LORENZO, RAGGI RICORDA VITTIME Le bombe, i morti, le macerie. Settantacinque anni dopo, Roma non dimentica. La sindaca Virginia Raggi ha reso omaggio ai caduti del bombardamento avvenuto il 19 luglio del 1943 a San Lorenzo e ha deposto una corona di fiori nel parco intitolato alle vittime. Nell’attacco, che rase al suolo il quartiere, persero la vita circa 1.500 persone, mentre 4.000 rimasero ferite. Alla ...

TG RDN del 04/07/18 : RIFIUTI, SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO IN AMA IL 14 LUGLIO Sabato 14 luglio si fermerà la raccolta dei rifiuti a Roma. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore degli operatori dell’Ama come protesta contro la possibile privatizzazione dei servizi e per chiedere lo sblocco del turnover. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha spiegato che “lo sciopero deriva dall’abrogazione di una ...