Terapia dei tumori endocrini dello stomaco

Leucemia - via libera in Europa a immunoTerapia Car-t : così i linfociti dei giovani pazienti combatteranno il cancro : La terapia genica con cellule modificate Car-t è stata sperimentata per la prima volta con successo nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di 7 anni con Leucemia linfoblastica acuta, dai ricercatori dell’Università di Pennsylvania presso il Children Hospital di Philadelphia. Da allora sono partite numerose sperimentazioni in tutto il mondo, i cui risultati hanno portato pochi mesi la Food and Drug Administration (FDA) ad approvare il primo ...

Calvizie : è italiana la nuova Terapia per la ricrescita dei capelli sperimentata con successo : Esistono tantissime terapie e cure sensazionali che promettono la ricrescita dei capelli in quei soggetti colpiti da Calvizie, una condizione che riguarda soprattutto gli uomini, ma anche le donne, che provoca la caduta inarrestabile dei capelli. C’è chi, in una situazione del genere, riesce a farsene una ragione e chi, invece, sperimenta ogni genere di cura per trovare una soluzione al problema, spesso senza riuscirci. Ebbene, alla lunga ...

Giardinaggio e cura dei balconi come Terapia anti-stress : Non è una questione che riguardi chi ha il pollice verde, neppure un sistema per sfuggire ad una realtà opprimente, ma prendersi cura di un giardino, un balcone, è qualcosa che aiuta corpo e mente, tanto da essere considerate vere e proprie attività terapeutiche. Da qui l’aver coniato termini quali ” garden therapy e ortoterapia.” “Alla base della garden therapy e dell’ortoterapia c’è la teoria che l’essere umano si è evoluto ...

Futuridea. Lectio dello scienziato Antonio Iavarone su "La Terapia personalizzata dei tumori" : ... secondo posto nel campo dei tumori, nella classifica dei cento eventi più significativi per la scienza dell'anno 2012 , "100 top stories of 2012", stilata dalla rivista Discover. Dal Giugno 2015 il ...

Che cos’è la Terapia adiuvante dei tumori della testa e del collo? : Le principali risorse nella terapia postoperatoria dei tumori della testa e del collo sono rappresentate dalla radioterapia, dalla radioterapia in associazione alla chemioterapia e dalla radioterapia in associazione a farmaci anti-EGFR. Radioterapia Le linee guida AIOM 2016 hanno evidenziato (livello di evidenza 2+) che la radioterapia postoperatoria ha una capacità di ridurre il rischio di recidiva locale. I principali fattori di rischio che ...