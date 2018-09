TEMPTATION ISLAND VIP Simona Ventura e Stefano Bettarini vicini | “curiosi di scoprire

Quando inizia TEMPTATION ISLAND Vip? Fugato ogni dubbio : ecco la data : La data d’inizio di Temptation Island Vip? ecco il giorno preciso della messa in onda del reality delle tentazioni di Canale 5 Dopo il grande successo di Temptation Island 6, i fan del genere attendono con ansia la data d’inizio della versione Vip del reality. Dopo aver comunicato lo slittamento della sua messa in onda a ottobre, la produzione del reality ha fatto marcia indietro ed ha previsto l’inizio del programma ...

Simona Ventura alla prova di TEMPTATION ISLAND Vip : «Un primo falò movimentato! Ogni coppia mi insegna qualcosa» : 'Per me è una 'prima volta' in tutti i sensi, sia perché è la prima edizione vip e sia perché conduco il programma', sono iniziate le riprese della nuova edizione di Temptation Island , promosso alla ...

Tina Cipollari e Gianni Sperti imitano Gemma e Ida / Video - la parodia dell'incontro a TEMPTATION Island : Tina Cipollari e Gianni Sperti: i due opinionisti si sono divertiti a fare un'altra parodia di Gemma Galgani: quella dell'incontro con Ida Platano a Temptation Island(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Uomini e donne riparte dal trono over : Ida e Riccardo di TEMPTATION Island : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.35 Entra in studio Stefanì. 15.32 Ida scopre che Riccardo dopo il programma ha sentito Stefanì, la tentatrice, nonostante lo avesse negato anche davanti alle telecamere. Lei: "Non riesco a capire perché ha detto una bugia". 15.29 Entra in studio, da sola, Ida. 15.27 Dopo Temptation Riccardo e Ida avevano deciso di andare a convivere. 15.22 De Filippi annuncia che tra Ida e Riccardo dopo Temptation, dal ...

TEMPTATION ISLAND - Andrew e la dedica a Ronn Moss - Ridge di Beautiful : Temptation Island: Andrea Dal Corso condivide una dedica speciale per Ronn Moss, Ridge di Beautiful Andrea Dal Corso di Temptation Island ha in queste ore condiviso una foto che lo ritrae con Ronn Moss, il noto interprete di Ridge nella soap di Beautiful. In particolare, l’ex tentatore ci ha tenuto a pubblicare questa immagine per […] L'articolo Temptation Island, Andrew e la dedica a Ronn Moss, Ridge di Beautiful proviene da Gossip ...

TEMPTATION ISLAND – Chi è Stefanì Nobile? La tentatrice che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida e Riccardo [GALLERY] : Stefanì Nobile la bellissima ex tentatrice di Temptation Island che potrebbe mettere a rischio la relazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati protagonisti a Temptation Island uscendone insieme. La sesta edizione del reality, che ha macinato record di ascolti, sembrava aver reso più forte il legame tra l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di ‘Uomini e Donne’, ma le ...

Valeria Bigella di TEMPTATION ISLAND di nuovo innamorata? La risposta spiazza i fan : Temptation Island, Valeria Bigella di nuovo innamorata? Un nuovo amore dopo Alessio Bruno Un nuovo ragazzo pare essersi fatto strada nel cuore di Valeria Bigella oggi. A far trapelare quest’indiscrezione, nello specifico, è stata la ragazza stessa che, sui social, ha fatto sapere ai propri follower di non avere del tutto il cuore libero al […] L'articolo Valeria Bigella di Temptation Island di nuovo innamorata? La risposta spiazza i ...

TEMPTATION ISLAND Vip : le anticipazioni degli autori sulle coppie famose : Manca ormai ben poco alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip: nel villaggio le riprese della prima edizione del docu-reality dedicato ai personaggi famosi sono nel loro vivo. Cresce l'attenzione intorno ai protagonisti del programma che vede al timone Simona Ventura: se la conduttrice non ha nascosto di provare delle emozioni molto forti, sono gli autori del programma a tenere viva la curiosità dei telespettatori. ...

TEMPTATION ISLAND Vip - i due tentatori famosi silurati dalle fidanzate : Temptation Island Vip sarà ai nastri di partenza martedì 18 settembre su Canale 5, salvo rinvii dell'ultim'ora. Al momento c'è stata già qualche anticipazione: Valeria Marini si sarebbe invaghita di ...

TEMPTATION ISLAND Vip - Simona Ventura suda freddo : il mistero sull'inizio del suo show : mistero a Mediaset per la data di inizio di Temptation Island Vip . E i fan di Simona Ventura cominciano a sudare freddo. A pochi giorni dall'inizio della stagione infatti, non è stata ancora ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2018/ Video - anticipazioni : il primo falò visto da Simona Ventura : Simona Ventura racconta il "suo" TEMPTATION ISLAND: "Un privilegio condurlo. Io concorrente? No, grazie". La prima puntata del reality andrà in onda alla fine del mese.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 15:14:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND Vip - partenza fissata per il 18 settembre : Conoscevamo le coppie, la location e i single tentatori, ma ci mancava all'appello ancora un dato fondamentale: la data ufficiale di messa in onda. Canale 5 ha annunciato con un comunicato stampa che la puntata di esordio della prima edizione di Temptation Island Vip sarà trasmessa nel prime-time di martedì 18 settembre.A sfidare gli intrallazzi amorosi di Bettarini, Marini e colleghi, ci penserà Gigi Proietti e la sua Una pallottola nel ...

TEMPTATION ISLAND vip - Sossio Aruta - Ursula Bennardo : "Avventura condizionata fin dalle prime battute" : Fra le coppie discusse ancor prima di iniziare il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti tra le fila dei cavalieri e delle dame a Uomini e Donne over, sono fidanzati da inizio estate ma hanno già fatto i conti con diverbi che spesso li ha portati a mettere a repentaglio la loro relazione.Ursula vuole mettere alla prova il suo compagno: "Abbiamo avuto molte discussioni. Lui ...