TARANTO | CONSIGLIERE COMUNALE LASCIA IL M5S Massimo Battista | Sull' Ilva tradita la

(VIDEO) ILVA - Consigliere 5 Stelle lascia il Movimento : “Il Movimento ha tradito TARANTO” : Massimo Battista, operaio ed ex attivista del comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, ha lasciato il gruppo grillino e aderito a quello misto. “Non credo che Di Maio sarà accolto bene qui” Il caso ILVA diventa un boomerang per il Movimento Cinque Stelle, che a Taranto incassa le prime defezioni. Il Consigliere comunale Massimo Battista (operaio del siderurgico con passato da attivista nel comitato Cittadini e lavoratori ...