Supplenze 2018 19 | chiarimenti | brevi | su spezzoni e su potenziamento

Supplenze ATA III fascia 2018/19 : cosa sapere e aspettarsi : Il personale ATA inserito nelle graduatorie di III fascia potrà ricevere Supplenze per l’a.s. 2018/19. A tal fine è utile conoscere alcuni dettagli sulle convocazioni. Le scuole convocano l’aspirante supplente tramite un messaggio di posta elettronica, che deve contenere tutte le informazioni sulla la supplenza offerta. Si privilegia la PEC, ma in assenza di questa si utilizza la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata. La ...

Scuola - organico docenti 2018/9 e Supplenze : ecco i numeri - ‘Bussetti - i conti non tornano’ : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i dati riguardanti gli alunni che torneranno dietro i banchi per il nuovo anno scolastico 2018/2019, non tralasciando di citare, ovviamente, anche i numeri riguardanti i docenti che compongono l’organico dell’autonomia e l’organico di fatto. I numeri della Scuola pubblica per l’anno scolastico 2018/9: alunni in calo, specie al Sud Gli studenti delle scuole statali ...

Scuola - Supplenze 2018/9 : come e dove inviare la domanda di Messa a Disposizione (MAD) : La domanda di MAD (acronimo di Messa a Disposizione), è quello strumento che offre la possibilità agli aspiranti docenti e a tutti coloro che ambiscono a lavorare all’interno della Scuola di farsi conoscere dai Dirigenti Scolastici degli istituti, inviando la propria candidatura. domanda MAD: dove inviarla? Maggiori possibilità al Nord e nelle scuole di provincia E’ opportuno ricordare come non esista […] L'articolo Scuola, ...

Supplenze 2018/19 docenti e ATA : chiarimenti e istruzioni utili : La UIL scuola, come anche la FLC CGIL, ha pubblicato un dossier relativo alle Supplenze 2018/19 del personale docente e ATA. Il dossier contiene istruzioni operative inerenti l’attribuzione di Supplenze al personale scolastico per l’a.s. appena iniziato. Una vasta gamma di chiarimenti vengono dati sulle Supplenze nei licei musicali e sostegno e MAD. Qualcuna anche […] L'articolo Supplenze 2018/19 docenti e ATA: chiarimenti e istruzioni ...

Scuola - as 2018/19 : guida alle Supplenze dalle graduatorie provinciali : supplenze da graduatorie provinciali: la FLC CGIL ha realizzato un opuscolo informativo per docenti, educatori e ATA (collaboratori scolastici, cuochi, assistenti amministrativi e tecnici, guardarobieri e infermieri) che sono inclusi nelle graduatorie provinciali e sono interessati alla stipula di contratti a tempo determinato annuali, o fino al termine delle attività didattiche. guida alle supplenze per Docenti, ATA ed educatori La ...

Circolare del Miur sulle Supplenze per l’anno scolastico 2018/2019 : È uscita la Circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. Il Miur ha emanato la nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037856.28-08-2018 contenente le istruzioni e le indicazioni operative in materia di conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Grazie alla soppressione del comma 131 sul divieto di stipula di contratti a termine al 31 agosto, quest’anno […] L'articolo Circolare del Miur ...

Supplenze scuola 2018/19 - annuali e al 30/6 : le info utili : Dopo le operazioni di immissioni in ruolo, si procederà all’attribuzione delle Supplenze scuola 2018/19, annuali e al 30/6 (termine attività didattiche). Queste Supplenze vengono attribuite dagli Uffici Scolastici Provinciali, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Nel caso di GaE esaurite, la supplenza verrà assegnata dal DS attingendo dalle graduatorie di istituto. Ogni anno il Miur emette […] L'articolo Supplenze scuola 2018/19, ...

Assunzioni scuola 2018/2019 - approvato decreto salva-precari : stabilizzazioni e Supplenze : Novita' in arrivo sulle Assunzioni e sulle supplenze dei docenti a partire dall'anno scolastico 2018/2019: è stato approvato venerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnanti precari della scuola. Il provvedimento è entrato direttamente nel decreto dignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno alla precarieta' del ...

Supplenze scuola 2018/2019 - annuali e brevi : la precedenza su GaE e graduatorie istituto : Non solo le assunzioni nella scuola dei docenti con almeno tre anni di servizio da precari sarebbe disciplinato dal Disegno di legge di Mario Pittoni, Presidente leghista della Commissione Istruzione del Senato. Le precedenze agli insegnanti precari storici della scuola sarebbero accordate anche negli incarichi di supplenza, andando a ridisegnare i meccanismi delle assegnazioni annuali e temporanee. E' quanto scrive il quotidiano economico ...

Assunzioni scuola 2018/2019 e Supplenze : resta l'incognita delle classi di concorso : La richiesta del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, delle circa 70 mila nuove Assunzioni nella scuola lascia aperta l'incognita delle supplenze degli insegnanti precari e dei posti da assegnare sulle cattedre disponibili e vacanti. Soprattutto considerando le classi di concorso, anche nel prossimo anno scolastico rimarra' il rebus dei docenti che effettivamente si renderanno necessari in determinate materie, questione gia' emersa negli ...