Superbike – Tutto pronto per Portimao | la Ducati in Portogallo per il 10° appuntamento

(Di martedì 11 settembre 2018) L’attesa è finita: il team Aruba.it Racing –torna in pista a Portimão A quasi due mesi di distanza dall’ultimo round, svoltosi davanti al pubblico di casa a Misano, il team Aruba.it Racing –a tornare in pista a Portimão (), teatro del decimo round del Campionato Mondiale2018. Il tracciato portoghese, ricco di saliscendi e particolarmente impegnativo, ha ospitato due giorni di test collettivi a fine agosto, utili alla squadra per gettare le basi per la gara. Sia Chaz Davies che Marco Melandri sono già saliti diverse volte sul podio a Portimão, tre volte il gallese e quattro l’italiano, e cercheranno di migliorare ulteriormente le proprie statistiche per guadagnare più punti possibili in classifica, dove attualmente si trovano in seconda e quinta posizione rispettivamente. Davies, che sta seguendo con riscontri ...