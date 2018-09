Sull' immigrazione Salvini non può mantenere la sua promessa elettorale

Decreto immigrazione - le novità : “Al Fondo rimpatri 3 - 5 milioni in tre anni e stretta Sulla cittadinanza” : Nuove risorse per il Fondo per i rimpatri. Per l’esattezza 3,5 milioni in tre anni. E’ una delle novità prevista dal Decreto immigrazione voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, ora in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, venerdì si dovrebbe tenere una riunione di governo con tutti i ministri interessati prima dell’approdo del testo in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, formato ...

Salvini Sull'Ue : "Pensa a ora legale ma non all'immigrazione illegale" : Matteo Salvini risponde a Jean Claude Juncker e alla proposta della Commissione europea di abolire l'ora legale dai Paesi dell'Unione europea. E lo fa con un tweet dal sapore anche ironico. 'La ...

L’Europa è fottuta senza una terza via Sull’immigrazione : Tutti dentro o tutti fuori? Calma. Questo articolo non nasce per offrire una soluzione pratica a un problema che oggi sembra irrisolvibile, ma nasce per mettere a fuoco un tema concreto che riguarda tutte quelle persone che di fronte a ogni discussione relativa al futuro dell’immigrazione si chiedon

Perché Sull'immigrazione la Chiesa ha aiutato chi la accusava. Le parole di don Buonaiuto : Esattamente quanto fatto dalla Chiesa italiana accogliendo la maggior parte dei migranti imbarcati sulla Diciotti, risolvendo una vicenda che aveva puntato gli occhi del mondo sul nostro Paese e ...

Sull’immigrazione - M5S è sempre più allineato con Lega : (Photo: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Mentre accentua le mostruosità nell’azione di governo, l’esecutivo giallobruno perde quelle dell’ircocervo Frankenstein nato neanche tre mesi fa. Nel senso che le due facce dei partiti che lo sostengono si fanno sempre più uniformi. Tanto è bastato a Matteo Salvini – un’estate a speculare sui migranti, senza sosta, senza che una qualsiasi emergenza giustificasse una simile offensiva – a palesare ...

Diciotti - Di Maio : “Non ci faremo più mette i piedi in testa Sull’immigrazione”. Ue : “Le minacce non aiutano” : Scontro tra Di Maio e la Commissione europea sulla questione migranti e il caso Diciotti. "Non vogliamo essere presi in giro dagli altri paesi dell'Unione. Diamo 20 miliardi ogni anno all'Ue e ce ne rientrano poco più di 10. Vogliamo anche contribuire al bilancio, ma se c'è un progetto, una volontà di aiutarci in maniera reciproca. Altrimenti io con 20 miliardi altro che quota 100 per superare la Fornero, faccio quota 90 o 80... Non ci faremo ...

Le regole Sull'immigrazione rendono l'Ue debolissima : Il caso della nave Diciotti è anzitutto un caso umano, prima ancora che umanitario. Si tratta di una nave carica di persone in fuga dai loro Paesi (soprattutto l'Eritrea), dove evidentemente non riescono più a vivere. Dove, probabilmente, è impedito loro l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Cosa, quest'ultima, che conferisce il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 ...

Il modello australiano Sull'immigrazione clandestina - al di là dello slogan 'No way' - : L'economia della piccola isola di Nauru si basava principalmente sull'esportazione di fosfato, di cui era molto ricca. Le numerose miniere di superficie hanno però devastato il terreno, rendendo ...

Cacciari, sfogo in Onda sull'immigrazione: "Chi non si indigna è un pezzo di M…." È una furia Massimo Cacciari davanti…

Cos'è il 'No Way' australiano Sull'immigrazione che Salvini vorrebbe in Italia - e che risultati ha avuto : "Il mio obiettivo è il 'No way' australiano. Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scelto la linea, e la linea è quella di Canberra. Riferendosi al caso della nave Diciotti, ferma a Catania con oltre cento profughi a bordo in attesa di sbarco, il vicepremier ha ribadito la sua intenzione, già espressa in passato, di fare ...

“Sull’immigrazione abbiamo usato le parole della destra” - dice Orfini : Roma. Costruire l’alternativa a un “governo di destra” come quello felpa-stellato è possibile, secondo Matteo Orfini, che rifiuta dialoghi e alleanze con i grillini, da qualcuno spacciati nel Pd per una costola della sinistra. “Considero il M5s di destra”, ha detto sabato scorso in apertura della fe

Che cosa prevede la legge Sull’immigrazione che tormenta la Francia : Parigi. Dopo un percorso tortuoso ed estenuante, martedì sera il Parlamento francese ha approvato in via definitiva il progetto di legge “per un’immigrazione controllata, un diritto d’asilo effettivo e un’integrazione riuscita”, la riforma più contestata di questa prima parte di quinquennio. Promoss

C’è un altro paese che non è d’accordo con la UE Sull’immigrazione : il Marocco : Il governo marocchino è scontento: vuole più fondi per controllare le sue frontiere e per gestire le partenze verso la Spagna The post C’è un altro paese che non è d’accordo con la UE sull’immigrazione: il Marocco appeared first on Il Post.

Agcom a gamba tesa Vietato alzare i toni Sull'immigrazione : Arriva la stretta anche sul linguaggio da utilizzare quando si parla di immigrazione. In tv, se si tratta l'argomento migranti, bisognerà tassativamente promuovere "l'inclusione sociale e la diversità" e non fomentare "l'odio razziale" con ospiti di destra o servizi populisti. Lo stabilirà l'Authority del settore, l'Agcom, se si è stati inclusivi o xenofobi, con un regolamento apposito da osservare con cura per non rischiare richiami o sanzioni. ...