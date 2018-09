Studentessa fa una scoperta da Nobel | ma il professore si prende il merito | FOTO

Violenza e stalking a una Studentessa - arrestato docente a Potenza : Un 57enne docente in un Liceo di Potenza , è finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e Violenza sessuale aggravati ai danni di una sua allieva minorenne. Le indagini partite dopo la denuncia della dirigente scolastica, coordinate dalla Procura di Potenza , hanno fatto emergere comportamenti molesti che il professore avrebbe tenuto nei confronti dell'alunna. La ragazzina avrebbe confidato ad una docente quanto le ...

Niente camera in affitto per una Studentessa trans - appello sui social : Discriminata perché transessuale. Così per una studentessa transessuale a Palermo la ricerca di una stanza da affittare è diventata una vera e propria impresa. A denunciare la vicenda su Facebook è ...