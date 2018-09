Strutture sportive pubbliche e palestre | i ' dubbi' del consigliere Guido

Milano. Formula 1 dona al Comune 150 mila euro per Strutture sportive : Il Festival della Formula 1 a milano si arricchisce di un altro, importante aspetto. E’ la donazione di 150 mila

Milano : Formula1 dona 150mila euro a Comune per Strutture sportive : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - La Formula1 ha donato 150mila euro al Comune di Milano per strutture e progetti sportivi da offrire alla città. Da ieri e fino a sabato in Darsena si tiene il Festival della Formula1, organizzato con il patrocinio del Comune di Milano, la collaborazione di Aci e la prod

Milano : Formula1 dona 150mila euro a Comune per Strutture sportive (2) : (AdnKronos) - Norman Howell, direttore della comunicazione di F1, spiega che "Formula 1 è impegnata ad organizzare gli eventi all'insegna della sostenibilità in modo che possano positivamente beneficiarne le comunità ospiti e le loro infrastrutture. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il Comune

Lombardia : bando da 8mln euro riqualificare Strutture sportive : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Otto milioni di euro garantiti dal nuovo bando regionale a fondo perduto per la riqualificazione degli impianti esistenti nei comuni lombardi. Una cifra che si aggiunge ad altri 18 milioni a disposizione grazie al rinnovo, per il terzo anno, dell'accordo tra Anci e l'Ist

Strutture sportive - parchi - verde pubblico - servizi teatrali da affidare in questi mesi estivi : In tema di sport ancora non c'è traccia online dell'affidamento dei lavori per poter riaprire il Palasparti al pubblico, atto che era stato annunciato come pronto già dalla passata settimana me che ...