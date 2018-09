Stretta di Trump sui cellulari alla Casa Bianca

Immigrati - Stretta di Trump : “Stop al limite di 20 giorni in carcere per i minori” : Una legge per superare l’accordo Flores. Nel bel mezzo della tempesta mediatica causata dalle rivelazioni del libro di Bob Woodward – secondo cui i suoi più stretti collaboratori lo riterrebbero un “idiota“ – e in vista delle elezioni di medio termine di inizio novembre, Donald Trump annuncia provvedimenti volti a neutralizzare il limite di 20 giorni per la custodia in carcere dei minori Immigrati. Dopo la pronuncia ...