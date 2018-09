Strange Brigade | rivelata la roadmap dei contenuti post-lancio

Alle 21 giochiamo in diretta al folle Strange Brigade : nuovo appuntamento con Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlarvi di Strange Brigade, ultima fatica dei ragazzi di Rebellion che è già stata protagonista sulle nostre pagine con la recente pubblicazione della recensione dedicata.Questo peculiare progetto è un ...

Strange Brigade : il titolo è adesso disponibile per console e PC : Strange Brigade è finalmente disponibile in tutto il mondo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per chi non lo scoscesse stiamo parlando di un gioco in terza persona da uno a quattro igocatori che ci porterà a spasso per il Nord Africa.Scopriamo inseme i dettagli del titolo riportando il comunicato ufficiale di Koch Media:Read more…

Strange Brigade - recensione : Ve lo ricordate il film La Mummia? Quello uscito nel '99 con Brendan Fraser nei panni di un archeologo avventuriero un po' balordo in stile Indiana Jones? Ecco, se da quella pellicola fosse stato tratto un videogioco il risultato, ne siamo certi, sarebbe molto simile a Strange Brigade. L'ultima opera dei Rebellion, team conosciuto soprattutto per la serie Sinper Elite (io li scoprii nel 200 con Gunlok, ma ai Rebellion dobbiamo anche gli Alien vs ...

Arriva un quinto personaggio gratuito per Strange Brigade : Strange Brigade si appresta ad accogliere un nuovo personaggio gratuito, come possiamo vedere da comunicato ufficiale di Koch Media, riportato di seguito:Gli avventurieri che acquisteranno Strange Brigade, quando sarà disponibile la prossima settimana, scopriranno una grande novità - un quinto personaggio gratuito!Read more…

Disponibile un nuovo video gameplay per Strange Brigade : Strange Brigade si mette in mostra in rete con un nuovo video gameplay pubblicato da Rebellion e come possiamo vedere abbiamo l'occasione di dare un'occhiata al gioco tra sezioni d'azione, cutscene e altro ancora per una durata di sei minuti.Il gioco offre livelli nuovi di zecca e le modalità annunciate recentemente Score Attack e Horde. Nel trailer abbiamo inoltre tutte le informazioni per i neofiti, dalle informazioni sui poteri soprannaturali ...

Strange Brigade : I Requisiti PC Minimi e Consigliati : Tramite la pagina Steam ufficiale veniamo a conoscenza dei Requisiti PC di STRANGE BRIGADE, il quale utilizzerà il DRM Denuovo per tanto sarà inaccessibile ai pirati. I Requisiti PC ufficiali di STRANGE BRIGADE Minimi Sistema Operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 o 64-bit Windows 10 Processore: Intel CPU Core i3-2100 o AMD equivalent Memoria: 4 GB RAM Scheda Grafica: AMD Radeon HD 7870 (2GB) o NVIDIA GeForce ...

Strange Brigade : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Gli appassionati di sparatutto in terza persona saranno, probabilmente, in attesa di Strange Brigade, il titolo sviluppato da Rebellion in arrivo alla fine del mese su PC e console.Mentre poco tempo fa abbiamo appreso che nel gioco saranno introdotte le modalità Horde e Score Attack, ecco che oggi possiamo scoprire i requisiti di sistema della versione PC, grazie alla segnalazione di VG247.requisiti Minimi:Read more…

Rebellion svela due nuove modalità per il suo Strange Brigade : Horde Mode e Score Attack : Se siete fan degli sparatutto in terza persona e siete in attesa di Strange Brigade, allora ci sono alcune interessanti novità per voi. Lo sviluppatore Rebellion Entertainment, attraverso il sito ufficiale, ha annunciato due modalità che saranno disponibili nel gioco quando verrà lanciato tra un paio di settimane.La prima modalità è abbastanza semplice e abbastanza normale per gli shooter di oggi: la modalità Orda. Come già visto in altri ...