Storie d’amore in Doctor Who 11 con Jodie Whittaker? Anticipazioni sul rapporto tra il

(Di martedì 11 settembre 2018) Contro ogni stereotipo, l'arrivo di un Dottore donna inWho 11 concome protagonista non sarà necessariamente sinonimo did'amore all'orizzonte.L'attrice, intervistata da Andrew Billen per il Times, ci ha tenuto a precisare che la nuova stagione diWho non avrà un registro romantico, almeno non per quanto la riguarda.La nuova protagonista, che raccoglie l'eredità di Peter Capaldi, afferma enfaticamente che non ci sarà alcuna relazione amorosa tra il Dottore e i suoi compagni d'avventure durante la sua prima stagione inWho.Il nuovo Dottore donna, nei suoi viaggi nel tempo e nello spazio, sarà affiancato in questa undicesima stagione della saga da Graham (Bradley Walsh), Yaz (Mandip Gill) e Ryan (Tosin Cole). Maha insistito sul fatto che non vedremo altro che rapporti d'amicizia tra i protagonisti: "Siamo un gruppo ...