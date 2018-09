“Sto combinata così” Il dramma di Sandra Milo Uno choc per tutti

caffeinamagazine

(Di martedì 11 settembre 2018) Parole inaspettate che arrivano come un fulmine a ciel sereno. A pronunciarle è statacje durante la prima puntata di Storie Italiane ha parlato dei suoi problemi economici e alla sua necessità di lavorare nonostante i suoi 85 anni: Ai microfoni di Eleonora Daniele la popolare attrice ha sottolineato di lavorare ormai «da 73 anni» senza mai conoscere soste». Il vero problema sono le «due famiglie da mantenere. Azzurra vive con me e poi c’è Ciro, che ha una compagna e un figlio. Non possiedo niente». Nell’intervista anche un messaggio di speranza: «La felicità la raggiungi anche rendendo felici le altre persone». Per anni, molti artisti hanno beneficiato della legge Bacchelli destinata ad assistere gli artisti in difficoltà.La prima in Italia a percepire il vitalizio fu invece Anna Maria Ortese, grazie alle lettere autografe della scrittriceche Beppe Costa consegnò a ...