STEFANO ACCORSI MANGIA UNA PIZZA IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA La replica | è solo

STEFANO ACCORSI travolto dalle polemiche per la foto in cui mangia una pizza di notte in piazza San Marco : Dopo la passerella sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Stefano Accorsi si era gustato una pizza a notte fonda in piazza San Marco, con tanto di foto su Twitter del momento. “E alla fine… #pizza delle 02:25. Di notte..” aveva scritto divertito l’attore mentre afferrava un trancio di margherita con indosso lo smoking. Ma, si sa, da qualche anno Venezia è diventata la città dei divieti e così la sua foto ha ...

STEFANO ACCORSI : "I 20 anni di differenza erano un problema - non sto con Bianca per sentirmi Peter Pan" : Giura di non essere un Peter Pan. Anche se oggi di anni ne ha 47 e ha una moglie, Bianca Vitali, di 27. Stefano Accorsi ha raccontato al Corriere della Sera la fase della vita che sta vivendo, l'amore per la famiglia e per il cinema e il suo punto di vista sulla politica. A proposito di quest'ultima, ha parlato anche del successo della Lega e 5 Stelle: "La Lega - afferma - è andata esattamente nella direzione di quello che facevano prima ...