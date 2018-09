Staminali | le cellule dei dentini dei bimbi rigenerano il tessuto dei denti

Brescia : Palazzo Loggia in rosso per donazione midollo e cellule Staminali : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia, si illumina di rosso per promuovere la donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. L’iniziativa, promossa da Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori di midollo os

Medicina : ecco come curare l’artrosi con l’utilizzo delle cellule Staminali : Dall’ingegneria biomedica e tissutale alla chirurgia rigenerativa la possibilità cioè di impiegare le cellule staminali nella cura contro l’artrosi e quindi impiegare le cellule derivate dal grasso per rigenerare la cartilagine. Sono queste le più innovative e significative scoperte che hanno caratterizzato l’ortopedia moderna negli ultimi anni. “Trattare alcune patologie ortopediche, soprattutto in campo muscolo – scheletrico ...

Sla - nasce il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ voluto da Paolo Di Modica. Sostieni la ricerca sulle cellule Staminali : Il progetto ‘Dell’amore e del coraggio’ nasce da un’idea di Paolo Di Modica, il musicista professionista affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), con l’obiettivo di supportare la ricerca sulle cellule staminali. Un lavoro prezioso in cui Paolo ha voluto raccontare storie d’amore e di coraggio, ricorrendo alla forma artistica del “melologo”, una forma parateatrale ibrida che nasce dalla fusione di testo ...

Creato primo “mini cervello” umano completo/ Ultime notizie : realizzato in laboratorio con cellule Staminali : E' stato prodotto in laboratorio il primo mini cervello umano usando cellule staminali di alcuni pazienti, il caso alimenterà polemiche, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:46:00 GMT)

Cellule Staminali - ecco l'embrione artificiale pronto per l'impianto : Un nuovo traguardo e obiettivo raggiunto dalla scienza . Un team internazionale di ricerca è riuscito a creare in laboratorio degli embrioni artificiali , di topo, pronti per essere impiantati. Il gruppo di scienziati , guidato da Magdalena ...