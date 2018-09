SPY FINANZA Il risiko di Usa e Cina sull' Europa

SPY FINANZA/ Balla sovranista : spacciare per miracolo una Cassa del Mezzogiorno globale : Nei Paesi in cui sono state applicate le soluzioni care ai keynesiani non hanno avuto effetti sul Pil. Mentre hanno gonfiato di profitti delle Borse.

SPY FINANZA/ Ecco la tempesta perfetta per Btp - pensioni - stipendi e risparmi : Se l'Italia continuerà nella sua linea anti-Ue e a inseguire reddito di cittadinanza e flat tax la Bce potrà difenderci ma solo fino a un certo punto.

SPY FINANZA/ La Libia svela un'altra farsa di Lega e M5s : Giuseppe Conte aveva discusso con Donald Trump anche di Libia. Un Paese dove è lo stesso Governo riconosciuto da Onu, Usa e Italia a farsi la guerra.

SPY FINANZA/ Trump fa comprare Btp - l'ultima balla che non salva l'Italia : Si dice che Trump sia pronto ad aiutare l'Italia acquistando Btp. Meglio stare attenti alle mosse e ai silenzi delle banche centrali, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Governo e Btp - per l'Italia l'Argentina è più vicina : La Lega potrebbe sacrificare il Governo sapendo di aumentare il proprio consenso. l'Italia del resto rischia di arrivare allo scenario argentino.

SPY FINANZA/ Brasile - la scusa perfetta per garantirci un altro po' di Qe : Per fermare la politica della Fed, e farla tornare al Qe, una crisi del Brasile potrebbe essere l'ideale. E il Paese sudamericano già vacilla. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Governo italiano agli sgoccioli - ecco un'altra prova : Giancarlo Giorgetti in un'intervista ha chiesto a Mario Draghi di estendere la durata del Qe: un altro segnale preoccupante per l'Italia, spiega MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ 9 settembre - la data chiave per il futuro dell'Ue : Il prossimo 9 settembre si terranno le elezioni in Svezia. Sarà un appuntamento molto importante anche per il futuro dell'Europa.

SPY FINANZA/ La vera emergenza nascosta dalla crisi turca : La crisi turca è soltanto il segnale di movimenti più importanti in atto a livello globale, con gli Usa che cercano di ottenere un doppio risultato.

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.

SPY FINANZA/ I veri attacchi dei mercati e le fake news di Lega-M5s : Lega e M5s parlano di attacco dei mercati all'Italia per una precisa ragione. Intanto dagli Usa arriva un altro siluro contro la Germania.

SPY FINANZA/ Turchia e Btp - gli ultimi allarmi accesi per l'Italia : La situazione turca ha conseguenze per l'Italia, anche indirette, visto che, per esempio, Bnp Paribas ha molti Btp tra i suoi asset.

SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco : Il declino dell'Italia potrebbe essere a un momento decisivo. Il Governo potrebbe di fatto aprire le porte al Prefetto tedesco in diverse occasioni evocato. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Usa e Turchia possono mettere nei guai l'Europa : La situazione della Turchia è sempre più difficile: Ankara è finita nel mirino degli Usa. E potrebbero esserci conseguenze negative per l'Europa.