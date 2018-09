Spread Btp Bund chiude stabile a 251

Spread Btp Bund apre in calo a 248 : ROMA, 11 SET - Avvio di giornata in ulteriore lieve calo per lo Spread tra Btp e Bund che scende a 248 punti contro i 250 di ieri sera. Il rendimento del decennale è al 2,90%.

Btp sugli scudi - Spread su Bund in calo sotto 235 pb - decennale in... : Partiti la scorsa settimana ma rafforzatesi durante il weekend, i tono distensivi e l'apertura al dialogo con la Ue sui dossier di politica economica e conti pubblici da parte del governo giallo-verde incontrano indubbiamente il favore dei mercati finanziari.

Borse rimbalzano - Spread e tassi Btp ai minimi di un mese : Tria ha aggiunto che secondo lui i rendimenti dei Btp scenderanno non appena il governo inizierà a implementare le sue politiche per migliorare l'economia con misure fiscali 'prudenti'. Il testo ...

Spread Btp/Bund apre in calo a 262 : ... il presidente del consiglio Conte, il vicepremier Salvini e il ministro dell'economia Tria hanno ribadito più volte la linea prudente e equilibrata sui conti pubblici dell'esecutivo sia nella ...

Spread Btp chiude in calo a 264 punti : ANSA, - ROMA, 7 SET - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana in calo a 264 punti base da 270 punti. Il tasso sul decennale del Tesoro è al 3,02%.

Il giallo del BTp : perché lo Spread è sceso e il rendimento è (di nuovo) sopra il 3% : Il cambio del parametro di riferimento per il titolo italiano disorienta (per qualche ora) gli investitori. Ma è un fenomeno puramente tecnic0....

Spread Btp chiude a 270 punti base : ANSA, - ROMA, 6 SET - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 270 punti base, col tasso sul decennale al 3%. Il Tesoro sottolinea che l'incremento di oggi rispetto alla chiusura di ieri, 254 punti, è dovuto ...

Btp stabili - Spread su Bund a 252 punti base - Borsa Milano +0 - 19% : Roma, 6 set., askanews, - Si consolida il rasserenamento dei mercati sui titoli di stato dell'Italia, con una dinamica sostanzialmente stabile in mattinata sui Btp dopo le nuove nette attenuazioni dei ...

BTp al test della «Spreadonomics». Quali tassi se il deficit supererà il 3%? : Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare del deficit che il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “spreadonomics” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...

Milano in controtendenza brilla +1 - 15% e rally Btp - Spread giù 250 : Roma, 5 set., askanews, - Brusco scatto rialzista alla Borsa di Milano, in netta controtendenza con il resto d'Europa, e non solo, segna un esuberante più 1,15 per cento dell'indice Ftse-Mib, mentre ...

Spread Btp-Bund riduce a 256 punti. Piazza Affari in rialzo : Il differenziale tra Btp e Bund si riduce ancora e arriva a 256 punti. Le obbligazioni italiane corrono per il terzo giorno consecutivo dopo le rassicurazioni dei leader del paese sull'impegno a ...

Spread Btp-Bund cala ancora - 256 punti : 10.55 Lo scarto tra il Btp decennale e il Bund tedesco si riduce ancora per il terzo giorno consecutivo e scende a 256punti base. Dopo le rassicurazioni dei leader della maggioranza e del governo del Paese circa l'impegno a rispettare le regole europee sul deficit, i rendimenti delle obbligazioni di riferimento sono scesi al 2,94%, con gli investitori rassicurati dai piani di spesa dell'esecutivo.