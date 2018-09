Spazio privato | lanciatori | Cina e USA in primo piano

meteoweb.eu

: @glmdj Ma figurati... Tu puoi scrivere quello che vuoi, ma snch'io. Mica ti ho offeso. Quello è il tuo spazio, ma m… - claudioprugnoli : @glmdj Ma figurati... Tu puoi scrivere quello che vuoi, ma snch'io. Mica ti ho offeso. Quello è il tuo spazio, ma m… - Elainedelesrues : @Violet_momochan In certi casi sono addirittura le adorazioni facili e il continuo assedio il problema, perché lasc… - EuropaEnMarcha : @ASI_spazio Settimana di #lanci per il settore spaziale privato italiano con #Fettuccine9 #SpaghettiX e due salt´av… -

(Di martedì 11 settembre 2018)in piena attività a oriente e a occidente. Lo scorso 5 settembre la start-up cinese iSpace ha effettuato un lancio suborbitale con il razzo Hyperbola-1Z con a bordo tre piccoli payload sviluppati da alcune società commerciali. Il sito di lancio prescelto è quello del centro spaziale di Jiuquan e il lancio è il secondo della start-up cinese nel 2018. Appena due giorni dopo, lo stesso centro ha ospitato il lancio di debutto della società OneSpace che si è servita del vettore OS-X1 per effettuare un volo di prova per conto di un cliente rimasto anonimo. Il razzo – riporta Global Science – ha raggiunto un’altezza di 35 chilometri e un tempo di permanenza in volo pari a 200 secondi. OneSpace, ha dichiarato che il lancio ha validato una serie di tecnologie chiave per il futuro, contribuendo a spinare la strada per una sfida ancor più ambiziosa: il volo orbitale di ...