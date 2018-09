«Sono nata l' 11 settembre 2001 | da piccola per me era solo il mio compleanno Poi ho

"Sono nata l'11 settembre 2001 - per l'umanità è un giorno tragico - ma a me non fa paura" : In quel giorno tragico per l'umanità, mentre oltre 3000 persone perdevano la vita, lei è nata. Matilde, studentessa al liceo classico di Cinisello Balsamo, è venuta al mondo l'11 settembre 2001: fino a poco tempo fa, per lei si è sempre trattato di una data felice, poi ha preso consapevolezza di quanto successo. "Tutti mi guardano e dicono 'oh mio dio, il giorno delle Torri Gemelle' - ha raccontato a La Presse -, ...

Video di Emma ad House of Fans - Giulia vince un concerto privato : “Mi Sono emozionata per i suoi occhi” : Nel Video di Emma ad House of Fans, sono raccolte tutte le emozioni dell'incontro tra l'artista e una delle sue seguaci, vincitrice del contest con il quale si è aggiudicata il concerto privato nel proprio salotto. La clip della puntata è stata condivisa da Emma sui suoi canali ufficiali all'indomani della messa in onda della puntata su MTV, che andrà anche in chiaro nei prossimi giorni su VH1 alle ore 15. Quello di House of Fans è stato ...

"A mia moglie è tornata la leucemia - ecco perché Sono sparito" : Un messaggio che certamente il ministro non avrebbe voluto scrivere, ma da politico qual è ha dovuto scrivere. Carlo Calenda, l'ex ministro dello Sviluppo economico, ha deciso di rivelare su twitter cosa sta accadendo in questo momento nella sua vita privata: «Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio - ha scritto su ...

Valentino Rossi - GP San Marino Misano 2018 : “Sono nei dieci - è importante. Migliorato il feeling ma in frenata…” : Valentino Rossi ha stentato nella prima giornata di prove libere valide per il GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Misano. Il Dottore ha faticato a trovare il ritmo giusto anche se alla fine della doppia sessione si trova dentro la top ten e il centauro di Tavullia palesa un filo di ottimismo nelle dichiarazioni rilasciate al termine del turno: “Sono nei primi dieci e questo è molto ...

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul sequestro dei fondi : perché i pm non posSono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...

US Open – Serena Williams is back : “che soddisfazione! Sono tornata a livello delle top 10” : Grazie al successo sulla Pliskova, Serena Williams ha staccato il pass per la semifinale degli US Open: la tennista americana adesso favoritissima per il successo finale Dopo la sconfitta in finale a Wimbledon contro una super Kerber, Serena Williams sembra avere tutta l’intenzione di rifarsi agli US Open. La tennista americana è entrata fra le migliori 4 del torneo, staccando il pass per le semifinali dopo il successo su Karolina ...

Nadia Toffa sorride dopo la grande paura : “Sono fortunata” : dopo la grande paura e il dolore, Nadia Toffa torna a sorridere e spiega ai follower di sentirsi fortunata. La lunga assenza è ormai terminata e la giornalista, dopo aver sconfitto il cancro, si prepara a tornare sul piccolo schermo. Fra poche settimane Nadia tornerà al timone delle Iene, nel frattempo si gode un po’ di meritato riposo e raccoglie le energie in vista della prossima stagione televisiva. Il peggio è ormai alle spalle e lei ...

“È nata!”. 50 anni lui - 48 lei : i supervip Sono genitori. La notizia ha fatto gioire i fan : Quarantotto anni lei, cinquant’anni lui. E così è venuta al mondo la primogenita degli attori Daniel Craig e Rachel Weisz! L’attrice, 48enne (sì, una maternità in età leggermente avanzata…), ha partorito una bambina, avuta con il collega 50enne divenuto celebre in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di James Bond e che ha sposato, privatamente, nel 2011. La notizia è arrivata dal Daily Mail che cita gli amici ...

OROSCOPO PAOLO FOX E CLASSIFICA 2-7 SETTEMBRE/ Quali Sono i segni al top della giornata? Leone molto cupo : OROSCOPO di oggi di PAOLO Fox e CLASSIFICA settimanale dal 2 al 7 SETTEMBRE 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: Venere in transito nel segno dei Gemelli. Cancro favorito.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:50:00 GMT)

Suspiria - com’è nata la nuova colonna Sonora di Thom Yorke : La prima cosa a cui si pensa quando si pensa a Suspiria? La colonna sonora. Questa volta a filmarla è Thom Yorke che alla Mostra del Cinema di Venezia ha raccontato perché e come ha deciso di partecipare al progetto di Luca Guadagnino. “All’inizio ho chiesto a chi me l’ha proposto se era pazzo. Non avevo alcuna esperienza nella creazione di una colonna sonora e la musica scritta dai Gobiln per Suspiria è di quelle che ...

Chiara Ferragni e Fedez - il matrimonio. Le ultime notizie - la cronaca della giornata. Sono marito e moglie.Via al ricevimento con l'arrivo degli sposi : Vi stiamo raccontando in diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Le nozze dei Ferragnez Sono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150...

Nadia Toffa/ In versione zia dopo la dedica alla mamma : “Che fortunata che Sono” : Nadia Toffa in versione zia dopo la dedica alla mamma: “Che fortunata che sono”, scrive su Instagram l'inviata de Le Iene. Le ultime notizie sulla giornalista bresciana(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Bebe Vio dai Ferragnez - scatenata alla festa. Fedez : «Sono le 21.30 e sei già ubriaca» : Top secret sull'abito invece di questa sera che però sicuramente resterà in tema del festival musicale e modaiolo più importante al mondo.