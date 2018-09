Solfatara | un anno dopo la tragedia resta il giallo della crosta fragile

Solfatara chiusa da 10 mesi - il sindaco attacca i gestori : 'Non hanno ancora proposto alcun piano di sicurezza' : POZZUOLI A dieci mesi dalla tragica morte di tre persone, la Solfatara è ancora interdetta al pubblico. E per il sindaco Vincenzo Figliolia la responsabilità è tutta dei gestori, i quali non avrebbero ...