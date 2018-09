ilfattoquotidiano

: RT @notebookitalia: #Qualcomm Snapdragon Wear 3100 è la nuova piattaforma per smartwatch #WearOS con un coprocessore a bassissimo consumo p… - netbookitalia : RT @notebookitalia: #Qualcomm Snapdragon Wear 3100 è la nuova piattaforma per smartwatch #WearOS con un coprocessore a bassissimo consumo p… - Cascavel47 : Snapdragon Wear 3100, il nuovo processore Qualcomm rivoluziona gli smartwatch: autonomia da record e partner d’ecce… - masciale_one : Qualcomm annuncia la piattaforma Snapdragon Wear 3100 per gli smartwatch di nuova generazione -

(Di martedì 11 settembre 2018)è iltargatocreato ad hoc per gli. Il gigante di San Diego è pronto are il settore dei dispositivi indossabili intervenendo su quelli che, da sempre, sono i punti deboli deiable, primo fra tutti la scarsa. A differenza del passato però, lo sforzo di natura tecnica sarà supportato questa volta da numerosi e prestigiosi partner. Da un punto di vista tecnico la grande novità è la presenza di un co-definito “ultra-low power”, proprio per il risparmio energetico. Il salto in avanti in termini di, secondo, sarà epocale. Se oggi, in media, unocon GPS e monitoraggio del battito cardiaco attivi (durante le sessioni sportive) è in grado di rimanere acceso per circa 3 ore, consarà possibile raggiungere addirittura 15 ore. Ragionando in ...