Silvio Berlusconi | ricovero d’urgenza al San Raffaele di Milano | condizioni critiche Un

Matteo Salvini - bomba sulla Rai a Porta a Porta : 'Vedrò Silvio Berlusconi tra poche ore...' : Ritorno in grande stile per Bruno Vespa , che nella prima puntata della nuova stagione di Porta a Porta ha come ospite in studio Matteo Salvini . Si parla anche di Rai, e il leader della Lega rivela: '...

Silvio Berlusconi - retroscena terrificante : 'Non ci pensa nemmeno'. Forza Italia - la fine di tutto : Vicino al passo estremo. Silvio Berlusconi getta nel panico Forza Italia prospettando per la prima volta in maniera concreta il suo distacco dal partito che ha fondato nel 1994 e guidato in modo ...

Vittorio Feltri : Giovanni Minoli il migliore per la presidenza Rai - ma Silvio Berlusconi ha detto no : Noi di Libero non ci nascondiamo dietro a un dito. Abbiamo ieri suggerito a Salvini e compagnia cantante, con un articolo di Francesco Specchia, di spingere Giovanni Minoli alla presidenza della Rai. ...

Pietro Senaldi : Lega condannata? Silvio Berlusconi tenderà la mano a Matteo Salvini : Per la terza volta nella storia recente la magistratura aggredisce partiti, con inevitabili ripercussioni nello svolgimento della vita democratica. Ai tempi di Tangentopoli la scarsa trasparenza con ...

Monza - perché Adriano Galliani e Silvio Berlusconi vogliono la squadra : 'Ci manca il calcio' : Una coppia nata dal pallone e tenuta ben salda dalla politica quella tra Silvio Berlusconi e Adriano Galliani . I due, una volta detto addio al Milan , hanno deciso di occupare altre poltrone quelle di Palazzo Madama ma questo sembrerebbe non bastare ...

Silvio Berlusconi ritira il ricorso alla Corte europea contro la legge Severino : inutile e rischioso : Silvio Berlusconi ha ordinato ai suoi avvocati di rinunciare al ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la legge Severino che nel novembre 2013 gli è costata la decadenza da senatore. ...

Lega condannata - Paolo Becchi : 'Perché Silvio Berlusconi non aiuterà economicamente Matteo Salvini' : Assalto giudiziario o meno, oggi Matteo Salvini e la Lega sono al verde. E secondo Paolo Becchi il segretario 'ha tre possibili strade da percorrere'. 'La prima ovviamente è quella di fare ricorso', ...

Silvio Berlusconi : “Un partito unico di centrodestra? Bufala. Io sto lavorando al rilancio di Forza Italia” : Un partito unico di centrodestra? Silvio Berlusconi smentisce categoricamente l'ipotesi e spiega: "'Il tema del 'partito unico' semplicemente non esiste, non ne abbiamo mai neppure discusso, né al nostro interno, né con altre forze politiche: Forza Italia va avanti, perché il futuro del centro-destra è un futuro liberale".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : 'No al partito unico con la Lega - programmi e valori troppo diversi' : Niente partito unico con la Lega . Ad affermarlo è lo stesso leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi che in una nota afferma: 'Continuo a leggere su molti giornali notizie sulla nascita di un ...

Silvio Berlusconi dice no al partito unico : "Avanti con Forza Italia" : "Continuo a leggere su molti giornali notizie sulla nascita di un ipotetico 'partito unico del centro-destra'. Non ho ritenuto neppure necessario smentirle, fino ad oggi, perché la realtà dei fatti mi pareva sufficiente a renderne evidente l'assoluta mancanza di fondamento". Lo dichiara il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota."Da mesi stiamo lavorando in tutt'altra direzione, per un rilancio, una ...

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani acquistano il Monza : tutti i dettagli : Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno messo le mani sul Monza, pronti ad una nuova avventura nel mondo del calcio uno di fianco all’altro Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano nel mondo del calcio, non più a Milano, ma nella vicina Monza. Il ritorno degli ex massimi esponenti del Milan nel mondo del calcio, scrive il Corriere dello Sport, si concretizzerà in maniera ufficiale nei prossimi giorni, dopo la risoluzione di ...

Silvio Berlusconi - la verità sui soldi nell'affare Monza : non solo la squadra - quanto può guadagnare : Dietro il ritorno di Silvio Berlusconi , con Adriano Galliani , nel mondo del calcio non c'è solo la passione mai spenta del Cav dopo i 31 anni alla guida del suo Milan. Da 24 ore a Monza i tifosi sono in fibrillazione per l'interesse dell'ex premier di rilevare la ...

Silvio Berlusconi - giorno in ospedale al San Raffaele : nuovi controlli al cuore dopo la visita di un mese fa : Silvio Berlusconi in ospedale. Come riporta il Corriere della Sera , il leader di Forza Italia ha trascorso un giorno e una notte al San Raffaele di Milano per un controllo programmato al cuore e ...

Silvio Berlusconi e la drammatica confessione a Vittorio Sgarbi nel giorno di Ferragosto : L’amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi a Vittorio Sgarbi nella giornata di Ferragosto delineano il momento tragico per Forza Italia L’amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi. Una confidenza, racconta un retroscena della Stampa, fatta a Vittorio Sgarbi a Ferragosto. “Senza di me crolleranno al 7 per cento”. Il soggetto, ovviamente, sono i dirigenti di Forza Italia, i possibili eredi del Cav. “Né Antonio ...