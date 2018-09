Sicilia | agguato a Giuseppe Antoci | gip archivia l’inchiesta “Volevano uccidermi Spero

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) È statata l’inchiesta sull’all’ex presidente del Parco dei Nebrodi,. I fatti risalgono al 18 maggio del 2016 quando l’auto blindata difu colpita da tre colpi di fucile nei boschi dei Nebrodi, tra Cesarò e San Fratello (Messina).”A più di due anni dal vile attentato che ha colpito me e la mia scorta, oggi, dalchiusa dalla magistratura, la sola cosa certa venuta fuori dalle indagini è che quel commando in tuta mimetica, che assaltò la Thesis sulla quale viaggiavamo quella sera, aveva il chiaro obbiettivo di uccidere colpendo prima la ruota posteriore sinistra dell’auto blindata – afferma, ex presidente del Parco dei Nebrodi, responsabile Legalità del Pdsuccessivamente – e successivamente dandole fuoco con le molotov ritrovate, costringerci a scendere per essere giustiziati. Solo grazie all’arrivo del ...