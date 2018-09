Si fa pagare per far entrare illegalmente 4 giovani in Italia | diplomatico arrestato a

Perugia - cartomante nasconde al fisco 4 milioni/ Ultime notizie : fatture e malefici a chi non voleva pagare : Una donna che si spacciava per cartomante in quattro anni di attività aveva accumulato 4 milioni di euro in nero senza denunciarli al fisco, è stata denunciata anche per truffa(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Nina Moric condannata : dovrà pagare 2000 euro a Belen per averla chiamata “viado” : “Belen Rodriguez? Un viado”. Questa frase è costata cara a Nina Moric. La modella croata è stata infatti condannata per diffamazione dal Tribunale di Milano e ora deve pagare 2000 euro di risarcimento alla showgirl argentina oltre a 600 euro di multa. In un’intervista radiofonica al programma La Zanzara, Nina Moric aveva infatti apostrofato Belen con epiteti del tenore di “strega cattiva” e “viado” e ...

5G - ecco quanto le compagnie telefoniche vogliono pagare per le frequenze : 5G L’offerta più ricca arriva da Telecom. Per le frequenze 5G l’ex monopolista di Stato ha messo sul piatto 951,26 milioni di euro. Seconda classificata la debuttante Iliad, che ha inviato al ministero dello Sviluppo economico (Mise) proposte per complessivi 748 milioni di euro. La società francese, però, sconta il vantaggio del nuovo arrivato. Di diritto ha ottenuto una corsia preferenziale per aggiudicarsi, senza competizione, un ...

Bascapè - non vuole pagare la rottamazione e dà fuoco all'auto : scoperto e denunciato : Bascapè , Pavia, , 10 settembre 2018 - Ha rimediato una denuncia, penale, per incendio doloso . Il 60enne, residente a Bascapè , è stato identificato e deferito, in stato di libertà, dai carabinieri ...

Italiani come noi - è giusto limitare le aperture festive? “Non ci rinuncerei”. “Ma si potrebbe pagare di più la domenica” : “Non compro mai nei festivi, per rispetto dei lavoratori”. “Fare acquisti di domenica è una comodità a cui non vorrei rinunciare”. Nei clienti finali suscita reazioni contrastanti l’orientamento del governo di porre limiti alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali. Ne abbiamo parlato con i cittadini in strada. Per alcuni è una questione di libertà: “Non metterei limiti: ogni esercente è ...

Fiorentina pronta a pagare per la fascia. E si valutano alternative in caso di squalifica : Il Corriere dello Sport tratta la questione relativa alla fascia da capitano della Fiorentina . La città intera, non solo quella sportiva e tutta viola, è pronta a lottare perché il nuovo capitano della Fiorentina, sia ...

Maduro cita Cristiano Ronaldo per invitare gli imprenditori a pagare le tasse : 'Ha abbandonato la Spagna...' : In un incontro con agli imprenditori del suo Paese, l'erede di Chavez ha così parlato della necessità di rispettare le leggi fiscali, specialmente in un momento davvero difficile per l'economia del ...

Copyright : nove italiani su dieci pensano che i giganti del Web debbano pagare per i contenuti che usano : Secondo un’indagine europea, da noi l’89 per cento dei cittadini concorda sul fatto che i colossi della Silicon Valley corrispondano agli autori il giusto se usano il loro lavoro

La bestemmia di Tiberio Timperi - Rai lo condanna a pagare 25 mila : Il Tar respinge il ricorso della tv pubblica e conferma l’ammenda di 25 mila euro per aver trasmesso la bestemmia del conduttore. La sentenza è di oltre 10 giorni fa, ma viene fuori solo ora… come mai? La Rai dovrà sborsare 25 mila euro per la bestemmia di Tiberio Timperi andata in onda, per errore, nella puntata di Uno mattina in famiglia del 18 ottobre 2014. La notizia della conferma da parte del Tar del Lazio della ...

Usa - scopre il tradimento del ragazzo su Twitter : lo lascia e approfitta della popolarità per pagare l'Università : "Cara Hannah, studentessa di infermeria di Dallas, ho sentito il tuo ragazzo stamattina al chiosco di tacos parlare di quante volte ti ha tradito da quando è tornato alla Baylor… fa schifo, mollalo": ...