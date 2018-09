SFOOTING I Testini pigri | dimmi che buoni propositi hai e ti dirò che

SFOOTING/ I "Testini pigri" : dimmi che nome scegli al tuo primogenito e ti dirò che Vip sei : Il piccolo Leone ha assistito al sì della coppia Fedez-Ferragni. A differenza di altri figli "famosi" ha un nome nobile. Voi cosa scegliereste se foste dei Vip? Il test dei COMICASTRI(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ "I Testini pigri": dimmi dove vedi il calcio in tv e ti dirò che marito-tifoso sei, di C. AstriTHE SISTERS BROTHERS/ Il western dark di Audiard che riflette sulla violenza, di C. M. Balsamo

SFOOTING/ "I Testini Pigri" : dimmi dove vedi il calcio in tv e ti dirò che marito-tifoso sei : La Serie A è tornata con uno spezzatino di partite dal sabato al lunedì. Sky, Dazn, Rai o emittenti locali? Per I COMICASTRI la scelta rivela molto. A partire da quale sia la moglie ideale(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:11:00 GMT)FAHRENHEIT 451/ Lo scontro che lascia il film di Bahrani senza anima, di E. RaucoMYSTERE/ L'esordio di Vanzina nel mondo del giallo-thriller, di B. Zampetti

SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone : siete pronti a cantarvele e suonarvele al lavoro? : Si avvicina il rientro dalle vacanze. E per capire cosa vi aspetta I COMICASTRI propongono un altro testino pigro all'insegna del "dimmi cosa preferisci canticchiare e ti dirò chi sei"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei, di C. AstriSFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone: dimmi dove fai l'amore e ti dirò chi ...

SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone : dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei : Come promesso, I COMICASTRI tornano questa settimana con un nuovo test pigro per scoprire qualcosa di più su voi stessi. Basta sapere quali sono le vostre vacanze ideali(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA STORIA IN PELLICOLA/ La satira feroce sul comunismo di Morto Stalin, se ne fa un altro, di G. ForestiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo